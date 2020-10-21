Российскому пропагандисту Корчевникову запретили въезд в Украину

21.10.2020, 3:00, Новости дня

Телеведущему канала “Россия 1” и гендиректору религиозного телеканала “Спас” Борису Корчевникову запретили въезд в Украину на три года. Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии “Украинской правде”.

Демченко пояснил, что на момент пересечения Корчевниковым государственной границы Украины поручений правоохранительных органов о запрете въезда в Украину или информации о посещении оккупированного полуострова Крым Государственной пограничной службе не поступало.

В то же время благодаря информации в СМИ пограничники провели дополнительную проверку относительно нарушения украинского законодательства. По ее результатам было обнаружено, что пропагандист незаконно въезжал на территорию оккупированного Крыма, и Корчевникову запретили въезд в Украину.

С соответствующим штампом в документах россиянин вылетел с территории Украины авиарейсом Киев – Стамбул.

Фото: pravda.com.ua

20 октября активист Серей Стерненко сообщил, что Корчевников приехал в Украину. По информации Стерненко, у пропагандиста в Киеве были запланированы съемки с женой главы политсовета партии “Оппозиционная платформа – За жизнь” Виктора Медведчука Оксаной Марченко.

Корчевникову был запрещен въезд в Украину на пять лет с 5 сентября 2014 года. В прошлом году срок запрета истек, его впустили в страну. Корчевников внесен в базу сайта “Миротворец” как антиукраинский пропагандист.