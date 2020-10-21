Кадетов «законсервировали»

21.10.2020, 2:25, Разное

У воспитанников Владивостокского филиала Нахимовского военно-морского училища коронавирус: «Мальчики болеют, плачут и просятся домой!».

Весной, в так называемую первую волну коронавируса, беда была рядом. Но, к счастью, миновала. Владивостокские нахимовцы, как и их сверстники из Санкт-Петербурга, участвовали в репетициях Парада Победы. Но если в головном училище возник очаг инфекции и, как результат, последовала смена руководства, то во Владивостоке обошлось: ребята, согласно плану, доучились и были отпущены на летние каникулы.

В конце августа был объявлен общий сбор на новый учебный год. Ничего, как говорится, «не предвещало». У каждого кадета была обязательная медсправка и отрицательный тест на ковид. Так же и у взрослых — начальства, преподавателей, воспитателей (взводных, как их тут называют), обслуживающего персонала (столовая, клининг).

СПРАВКА «НОВОЙ»

Владивостокское президентское кадетское училище — Владивостокский филиал Нахимовского военно-морского училища Министерства обороны РФ (Санкт-Петербург) принял первых воспитанников (кадетов) в 2014 году. Штатная численность учащихся — 560 человек, возраст — 11–17 лет. Структурно каждый класс (с 5-го по 11-й) — это рота (80 человек), в ней — четыре взвода (по 20 человек). В 2019 году во Владивостокском филиале Нахимовского училища состоялся первый торжественный выпуск будущих военных моряков.

К середине сентября пошли тревожные «звонки». Командиры пообещали, но отменили увольнительные (кадетам они положены раз в неделю). Родителям ребят сказали, что «эта мера необходима для предупреждения и профилактики заболевания новой коронавирусной инфекцией и сохранения образовательного процесса».

Вскоре выяснилось, что

по училищу — буквально — гуляет ковид, а заболевших нахимовцев отвозят автобусами в инфекционное отделение военного госпиталя.

Официального подтверждения не было. И нет. О том, что происходит, обеспокоенные родители узнавали от своих детей из телефонных разговоров. Иногда с ними делились впечатлениями и взводные, сопровождавшие детей в стационар: «Никакого обследования, никакого лечения, кроме измерения температуры. Нет горячей воды, отдельных санузлов. Нет розеток, чтоб подзарядить телефон…» Руководство училища отбивалось от родителей фразами, что все хорошо.

Когда госпиталь забили под завязку (сюда, как предполагают родители, поступили около полусотни нахимовцев), бессимптомных стали понемногу отпускать домой, а тех, кто с симптомами (заложены горло и нос, кашель, температура), — переводить в детское инфекционное отделение городской больницы (по информации родительского комитета, сегодня в стационаре лечатся 45 мальчишек).

Тем временем Владивостокский филиал военно-морского училища медленно, но верно пустел и превращался, ну если не в тюрьму, то в изолятор, куда не войти и откуда не выйти. Увольнительные отменили. С 25 августа по сегодняшний день родители и дети не видят друг друга. Занятия — дистанционно.

Последней каплей стал документ за подписью Главкома ВМФ России, адмирала Николая Евменова, адресованный начальникам Нахимовского училища и Кронштадтского морского кадетского военного корпуса (в Кронштадте такая же ситуация?).

ОФИЦИАЛЬНОРаспоряжение главкома ВМФ РФ Николая Евменова



«Во исполнение протокола… по предупреждению завоза и распространения… новой коронавирусной инфекции предложения начальника главного управления кадров Минобороны о присоединении осеннего отпуска к зимнему каникулярному отпуску в довузовских образовательных учреждениях МО РФ поддержаны заместителем министра обороны. Прошу принять к исполнению».

В переводе на понятный язык это означает, что те из ребят, кто пока здоров, будут «законсервированы» в училище до конца декабря.

— Если б в этом был смысл! — сокрушается председатель родительского комитета нахимовцев-шестиклассников Екатерина Данилова. — Заболеваемость растет, позавчера в госпиталь отвезли еще семнадцать мальчишек. В шести ротах из семи подтверждены случаи заражения коронавирусом. Какой образовательный процесс?! Дети болеют, плачут и просятся домой!

Родители начали писать — министру обороны, уполномоченным РФ и Приморского края по правам детей. Пока без ответов. Позвонили в местный Роспотребнадзор. Тот отфутболил: вопрос не по адресу, у военных есть свой, ведомственный, «потребнадзор».

Почему нельзя, как это предлагают родители, отпустить детей по домам на карантин — как это происходит в случаях выявления ковида в классах общеобразовательных школ, а в училище тем временем провести полную дезинфекцию и тестирование на коронавирус преподавателей и обслуживающего персонала? Кстати, поваров и уборщиков тоже, как и детей, так же не отпускают домой или режим обсервации «включили» лишь для детей? Я хотела задать эти вопросы начальнику училища, контр-адмиралу запаса Владимиру Буракову. Дозвонилась до его заместителя по воспитательной работе.

— Это не ко мне, — решительно оборвал разговор капитан 1 ранга Сергей Рязанов.

В частных разговорах с родителями представители училища говорят:

«Вы же знали, куда отдавали ребенка; это военная структура, они уже и присягу приняли…»

Ну, допустим, присягу принимают в 18, и юридически это несколько иной статус. И то, что 12-летние мальчишки приняли «клятву нахимовца», вряд ли позволяет обращаться с ними как с полноценными военнослужащими.

Видимо, без министра обороны тут точно не обойтись. Написала в инстаграм его пресс-секретарю Россияне Марковской: «Во Владивостокском филиале Нахимовского училища вспышка ковид-инфекции. Десятки кадетов в больницах, само училище на обсервации, действует запрет на увольнительные… Родители и их дети ждут помощи…» Известно, что пресс-секретарь родом из Владивостока. Надеялись, среагирует. Увы. Ни звука в ответ.

Курсанты Нахимовского училища. Фото: Алексей Душутин / «Новая газета»

Тем временем, опасаясь за здоровье и безопасность своих детей, родители один за другим забирают их из Нахимовского. Как сказала мне Анастасия Резникова, мама шестиклассника Антона: «Сын пока здоров. Мне обещают отдать его в ближайшие дни. Мы поступали в образцовое военное училище. Не рассчитывали, что ситуацию доведут до чрезвычайной, а две недели без увольнений (что было бы еще понятно) растянутся на неопределенный срок. Что теперь? Вернемся в школу».

Телефонные звонки и родительские чаты — вот пока и все, откуда мамы и папы детей черпают информацию о том, что происходит в стенах элитного военно-морского училища.

«В 1-м взводе 6-й роты осталось 5 человек (из 20. — Н. О.)…», «5-я рота, 4-й взвод, уже неделю учатся 5 человек…», «6-я рота, 4-й взвод, вчера было 9 человек…»

«Где гарантия, что мы увидим детей в декабре?» — спрашивают друг друга родители. Похоже, больше им спрашивать некого.

Наталья Островская

специально для «Новой»

«Новая во Владивостоке»