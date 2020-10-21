В центре им. Гамалеи считают необходимой принудительную вакцинацию от COVID-19

21.10.2020, 2:05, Разное



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В ходе пресс-конференции на площадке Национальной службы новостей исполнительный директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) Светлана Завидова обратила внимание Виктора Зуева на многочисленные сообщения в СМИ о том, что врачей и педагогов заставляют участвовать в III фазе клинических испытаний на «добровольно-принудительной основе».

«Есть некоторое давление со стороны здравоохранения, коммунально-хозяйственных служб, когда руководство принуждает сотрудников участвовать в клинических испытаниях вакцины. Надеюсь, никто не спорит, что участие в исследованиях должно быть добровольным, иначе это нарушение Хельсинкской декларации (прим.: декларация, которая содержит набор этических принципов для исследований на людях), – сообщила Завидова.

«У меня своя позиция в этом вопросе. Я с уважением отношусь ко всем Хельсинкским решениям, но я бы организовал добровольно-принудительную вакцинацию. Есть категории должностей, для которых вакцинация должна быть обязательной: врачи, учителя, преподаватели вузов и вообще все те специалисты, которые имеют дело с большим скоплением людей. С моей точки зрения это необходимо. Если ты не хочешь этого делать — расставайся с этой должностью», – заявил старший научный сотрудник центра им. Гамалеи. В качестве эталонного примера он привел вспышку черной оспы в Москве 59-м году во время сталинского режима, когда за неделю было привито более 5,5 миллионов жителей Москвы и 4 миллиона жителей Подмосковья.

Светлана Завидова призвала всех россиян, которые столкнулись с принудительной вакцинацией от коронавируса, сообщать о таких случаях в АОКИ.

«Для нас принуждение недоисследованным препаратом неприемлемо. Кроме того, это запрещено действующим законодательством. Только после III фазы клинических испытаний, которые завершатся 1 мая, мы получим всю информацию об эффективности и безопасности этой вакцины», – подчеркнула эксперт.

Завидова напомнила, что Всемирная организация здравоохранения будет регистрировать только вакцины, показавшие в клинических испытаниях не менее 50% эффективности. Это значит, что в группе добровольцев, получавших плацебо, заболеваемость коронавирусом должна быть вдвое выше чем в группе, получившей вакцину. В настоящий момент есть только первичные данные об эффективности вакцины, разработанной специалистами Гамалеи. Кроме того, нет никакой информации об отложенном побочном действии препарата, для этого нужно более продолжительное время.

Виктор Зуев сообщил, что у него «самые светлые предположения» по поводу эффективности вакцины, поскольку технология, с помощью которой разработан препарат, появилась еще 25 лет назад и использовалась в создании вакцин от SARS, MERS и геморрагической лихорадки Эбола.

Речь идет о российской векторной вакцине «Спутник V» для профилактики коронавирусной инфекции, разработанной научным центром им. Гамалеи. 11 августа было заявлено о ее регистрации после объединенной I/II фазы клинических испытаний, после чего начались пострегистрационная III фаза КИ, которая завершится 1 мая. Массовая вакцинация жителей Москвы может начаться уже в декабре-январе.