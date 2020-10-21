Мнение: Письмо: “Невероятно харизматичный”

21.10.2020, 1:25, Разное

Ну и последнее пока письмо с враньем.

У этой все очень харизматичные, и один харизматичный погиб из-за нее.

Причем она сама уже поверила в историю, которую много раз фантазировала глядя в затылок спящего мужа, как за две недели до свадьбы тот-самый написал, а потом накануне родов опять.

Обратите внимание, у всех фальшивых историй есть общее – высосанный из пальца запрос.

Это вот вообще в назидание другим написала.

own_happiness

Добрый день, уважаемая Эволюция. Возможно мое письмо станет подходящей иллюстрацией к теме рефлексии.

Хотела написать о том, как я врала себе и чем это обернулось для меня.

Много лет назад познакомились в общей компании с молодым человеком А. Он был невероятно харизматичный, обеспеченный, спортивный, душа компании. Женат. Я себе тогда сказала, что “женатики-не за что”, ниже моего достоинства и вообще я “не такая”. Его жену за время общи тусовок я ни разу не видела. Спустя некоторое время я узнала, что она тяжело больна, на этом для себя окончательно надела корону и продолжила общаться. Несколько раз мы ездили вдвоем кататься на сноубордах, на дискотеки, просто в кафешках тусили. Конечно, под короной, не заметила, как влюбилась. После очередной дискотеки он завёз меня домой, я попросила помочь залить мне омывайку в машину.

-Не хочешь, чтобы я уезжал

-Не хочу

-Ты меня соблазняешь?

-Ты как думаешь?

-Поехали ко мне

-Поехали

Приехали к нему домой, никаких признаков жены я не заметила. Хотя квартира большая, может, в какой-то комнате они и были, но я не искала.

– Когда я позвонил тебе с предложением поехать на дискотеку, а ты сказала, что через полчаса, я думал, что мне не обломится. Обычно девочки к свиданиям готовятся часа 2, а ты сразу выскочила.

– Так и есть, чайку и по домам. ( Белое пальто, блин, так меня это оскорбил, я же “не такая”)

На этом больше не общались. Я начала встречаться с Б – молодым-спортивным, научила его кататься на борде, на серфе вместе учились, путешествовали, проводили время вместе, даже жить начали, хотя я зареклась, и как-то затянулось все это на 2 года. Тосковала по А. Накануне Нового года мы с расстались с Б.

-Бросай курить или я уйду

– Если тебе нужен повод – просто уходи.

-Я с тобой живу

-И?

-Я переживаю за тебя

-Переживать можно, ставить мне ультиматумы -нельзя

-А как же дети?

-Причем здесь дети? Я не собираюсь рожать

– А как же я?

– Ты хочешь от меня детей?

– В будущем.

– Оно не настало, я тебе ничего не должна

Собрал вещи, ушел. Я позвонила сестре, она как раз собиралась на НГ кататься на лыжах, там познакомилась с очаровательнейшим молодым человеком В, ничего серьёзного, он младше меня на 5 лет и ниже на 10 сантиметров, но харизмы на 2 мужчин) Офигенно прошли праздники, если бы не бывший Б., который увидел в инстаграме у сестры, что я уехала отдыхать, орал, что мы так не договаривались, что я “не думаю над своим поведением, а развлекаюсь”.

Я его заблокировала, он начал обрывать трубку сестре, пришлось разблокировать. Он продолжил, что он не все вещи собрал и уходить не собирался, а теперь точно придётся. И так каждый день. Приехала, упаковала свои вещи, передала через другую сестру. Меня уже просто трясло от этих разговоров, хотелось его придушить. После отпуска продолжили общаться с В, он просто невероятный. Сюрпризы, какие-то квесты, секретные кафешки, от секса с ним я просто улетала. Я так поняла, что он тот еще дамский угодник, очень уж все умело ,и он ни разу не приглашал домой, только в гостиницах и у меня встречались. Позже его лучшая подруга подтвердила мою догадку. Параллельно с этим бывший продолжал выносить мозг, что “прощает мне измену и готов дать последний шанс”, я согласилась на встречу. Поняла, что слава богу, что свалил. Постепенно мое отпускное приключение сходило на нет. В один прекрасный день мне предложили новую работу с зарплатой в полтора раза больше, чем была, но со стажировкой в Южной Корее, я согласилась и в последний день в Москве, я встретила своего будущего мужа М. На тот момент- просто симпатичного, харизматичного парня, ровесник, красавчик, на новенькой нарядной машине, предложил покатать, довез в аэропорт. По пути пели песни, которые оба знали, болтали обо всем на свете, прямо радостью наполнилась, что на одной волне. В Корее было очень тяжело, работа по 12 часов, на чужом языке, мозг кипел, я просто в очень плохом состоянии была, бывший пригрозил приехать “поддержать” вынося мозг, новый знакомый реально поддерживал. Так и завертелось. Приехала, встретил, цветы, конфетно-букетный, через месяц сказал, что я его будущая жена. Я как-то удивилась, но возражать не стала. Через 9 месяцев предложение, через год – планируется свадьба в Доминикане. За 2 недели до свадьбы звонит мой самый первый А. Говорит, что развёлся и хочет со мной отношений. Как меня накрыло, за все то вранье, что я себе нагородила… Я рыдала несколько дней. Будущий муж, к счастью, не стал меня особо колупать, спасибо большое. Приняла решение, ничего не менять. Уехали, провели медовый месяц. Вернулись в Москву, началась опять тоска по А. Через месяц приняла окончательное решение, не вспоминать об А. никогда. Забеременела, накануне родов пришла смска от А – “Я тебя любил”. Не ответила. Через несколько дней из новостей узнаю, что он погиб. Опять рыдаю несколько дней. Пока ухаживаю за ребёнком, тяжко переключиться с хорошей карьеры на пеленки, муж или на работе или без сил от бессонных ночей, помогает с ребёнком, а я себя ненавижу за всё. Через полгода привыкли к новому режиму, съездила развеяться на пару съёмок, как-то все налаживаться начало, снова занялась спортом, но каждый раз, когла встаю на доску вспоминаю об А. Потом съездила- увидела могилу, спустя полтора года, только тогда отпустило. Итого, 4 с половиной года я мучилась воспонимкниями о нем, не смотря на в общем-то насыщенную и счастливую жизнь.

Надеюсь, моя история поможет кому-то не совершить похожих ошибок. Спасибо за внимание