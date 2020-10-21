Американский истребитель разбился в Калифорнии

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21.10.2020, 1:15, Новости дня

Модернизированный истребитель корабельного базирования F/A-18E Super Hornet потерпел катастрофу на юге американского штата Калифорния, сообщила пресс-служба базы ВМС США Лемур.

«F/A-18E Super Hornet, дислоцированный на базе ВМС Лемур, совершил неудачный маневр во время тренировочного полета над полигоном Супериор-Вэлли к югу от испытательной станции Чайна-Лейк», – приводит сообщение пресс-службы военного объекта ТАСС.

В пресс-службе военно-морской базы США уточнили, что истребитель рухнул в открытой местности в округе Керн, пилот благополучно катапультировался и был доставлен в местное медицинское учреждение для обследования. На место крушения выехала полиция.

Напомним, 30 сентября истребитель ВМС США F-35B потерпел крушение после столкновения над Калифорнией с самолетом-заправщиком KC-130J. Кроме того, 1 сентября в Виргинии разбился самолет дальнего радиолокационного обнаружения ВМС США E-2C Hawkeye.



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