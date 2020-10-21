 

Мнение: Последний срок Лукашенко

21.10.2020, 1:00, Разное

Бывший нач.штаба Бабарико Воскресенский рассказывает о переговорах Лукашенко с оппозицией в СИЗО. Из интересного, Лукашенко на встрече озвучил тезис, что это его последний срок.
Вполне в духе линии на создание придворной оппозиции, что облегчит дожимание радикалов.

PS. Также сегодня Лукашенко пообещал, что линия подавления протестов изменится – теперь будут в спокойной обстановке будет отлавливать отдельных организаторов и обещают найти всех.

PS2. Плюс Лукашенко о протестах. Фактически Лукашенко признал, что информационная и идеологическая работа была провалена. Это в том числе и его косяк, с учетом роли Лукашенко в Белоруссии.
Также бело-красно-белый флаг был прямо назван коллаборационистским.

Источник: Colonel Cassad



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