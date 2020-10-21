 

США отозвали 113 виз сотрудников “Аэрофлота”, которых подозревают в причастности к контрабанде iPhone и iPad в Россию

21.10.2020, 0:50, Новости дня

Американские правоохранители обвинили группу из 10 человек в организации схемы незаконной контрабанды электронных устройств в Россию на сумму более $50 млн. Об этом 19 октября сообщила пресс-служба прокуратуры Восточного округа штата Нью-Йорк.

10 людям выдвинуты обвинения в контрабанде электронных устройств, в частности продуктов Apple (Apple iPhone, iPad и Apple Watch), из США в Россию с использованием курьеров, многие из которых были нынешними и бывшими сотрудниками авиакомпании “Аэрофлот”, отметили в прокуратуре. Часть вывезенных устройств были украдены.

Восемь обвиняемых арестованы, еще двое скрываются от правоохранителей.

“В результате расследования Госдепартамент отозвал около 113 виз сотрудников “Аэрофлота” за участие в их схеме”, – говорится в сообщении.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.06 / Путин назвал вызванный коронавирусом кризис одним из самых масштабных

22.08 / Клинические испытания китайской вакцины от коронавируса начались в Аргентине

01.09 / Байден осудил Трампа за «покорность» Путину

21.08 / Политологи объяснили значение забастовок для Лукашенко и оппозиции

16.09 / Источник сообщил о возбуждении дела по факту гибели Тесака

15.08 / В Беларуси выпускники и работники школ возвращают грамоты. От президентской стипендии отказались 100 лауреатов

11.10 / Несколько десятков человек напали на полицейский участок в пригороде Парижа

10.07 / Генерал Марк Милли выступил за переименование баз, названных в честь конфедератов

08.09 / ЦИК заявил об отсутствии технических рисков в системе электронного голосования

27.08 / СП указала на слишком высокие зарплаты менеджмента убыточных госпредприятий

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска