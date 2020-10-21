Посол Германии в Украине: Мы все работаем над подготовкой встречи в нормандском формате

21.10.2020, 0:50, Новости дня

Сейчас продолжается активная работа над тем, чтобы встреча в нормандском формате по урегулированию ситуации на Донбассе стала возможной. Об этом в комментарии агентству “Интерфакс-Украина” 20 октября заявила посол ФРГ в Киеве Анка Фельдгузен.

“Президент [Украины Владимир Зеленский] правильно сказал: мы все работаем над этим. Прогресс очень медленный, но это длительный процесс. Я думаю, что украинская сторона намного активнее принимает участие в трехсторонней контактной группе, имеет много идей, как можно преодолеть такие блокады. Мои коллеги в Берлине пытаются их поддерживать. Не помогает то, что участники ТКГ сейчас только в онлайн-режиме встречаются. В таких переговорах наибольший прогресс делается “в коридорах”. Из-за пандемии сейчас это действительно очень сложно, но мы все интенсивно над этим работаем”, – сказала дипломат.

Посол подчеркнула, что Германия будет и дальше работать и в минском, и в нормандском форматах, чтобы война на Донбассе закончилась.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы в Минске (Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров “Нормандской четверки” – Украины, Франции, Германии и России, посвященный урегулированию конфликта на Донбассе.

В итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле “всех на всех” до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей” и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично, в частности дважды состоялся обмен удерживаемыми лицами.