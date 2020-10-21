 

В Германии 71-летний мужчина применил против прохожих перцовый баллончик, чтобы они соблюдали социальную дистанцию

21.10.2020, 0:50, Новости дня

Полиция немецкого Аахена 17 октября задержала 71-летнего мужчину, который обрызгал группу бегунов и двух велосипедистов из перцового баллончика. Об этом 19 октября сообщила пресс-служба полиции.

Велосипедисты – 51-летний мужчина и 49-летняя женщина – позвонили в полицию. 

Как объяснил задержанный, он находится в группе риска заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 и не нашел другого способа заставить прохожих держаться на безопасном расстоянии.

Открыто уголовное дело по факту причинения вреда здоровью и опасного вмешательства в дорожное движение.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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