Американские истребители F-22 перехватили два российских бомбардировщика в районе Аляски

21.10.2020, 0:50, Новости дня

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) сообщило о перехвате двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-95 в районе Аляски. Об этом NORAD сообщило в Twitter 20 октября.

“Поздним вечером в понедельник [19 октября] истребитель NORAD F-22 при поддержке бортовой системы предупреждения и управления E-3 и самолета-заправщика KC-135 перехватил два российских бомбардировщика Ту-95 в сопровождении двух истребителей Су-35”, – говорится в сообщении.

В командовании добавили, что все российские самолеты оставались в международном воздушном пространстве и не заходили в суверенное воздушное пространство США или Канады.

NORAD forces remain on alert 24/7/365 to respond to potential threats to Canada and the United States. The agility and readiness of our personnel ensures we are successful in addressing potential aerospace threats with the appropriate response at the right time – General VanHerck

В NORAD сообщали, что с 2007 года, когда Россия возобновила патрулирование границ самолетами дальней авиации, шесть-семь раз в год американские истребители вылетают для перехвата российских самолетов.