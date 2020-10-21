 

Госдеп США аннулировал более 100 виз сотрудников «Аэрофлота»

21.10.2020, 0:15, Разное

из-за контрабанды электроники.

Госдеп США аннулировал примерно 113 виз сотрудников «Аэрофлота» по делу о контрабанде электроники. Об этом сообщается на сайте Минюста США.

Обвиняемыми по делу о контрабанде проходят десять человек, восьмерых из них арестовали. Это Акмал Асадов, Саюз Дайбагья, Антон Перевозников, Шохрух Саидов, Марат Шадхин, Кирилл Сохончук, Зокир Искандеров и Азамат Бобомуродов. Еще двое обвиняемых скрываются.

Как утверждают американские правоохранители, они
участвовали в незаконной контрабанде из США в Россию, в частности, продукции компании Apple. К контрабанде привлекали курьеров, многие из которых были бывшими и нынешними сотрудниками «Аэрофлота».

Устройства обнаружили при обыске багажа, принадлежащего членам экипажей «Аэрофлота» и другим курьерам. США оценили стоимость контрабандной техники более чем в 50 млн долларов.

Источник: Новая газета



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