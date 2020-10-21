Вещи, созданные доисторическими людьми, найдены в растаявшем леднике в Альпах

21.10.2020, 0:00, Новости дня

В Альпах найдены следы поселений древних людей. По оценкам археологов, артефакты относятся к периоду шеститысячелетней давности. Находки стали возможными благодаря современной тенденции к потеплению климату.

Просто начали таять ледники, оголяя все то, что было скрыто под толщей замерзшей воды, уточняют ученые. В результате появились доказательства того, что здесь и в глубокой древности жили люди. Наверняка, и климат был более благоприятным, чем на вечной мерзлоте горного ледника.

В частности, была найдена деревянная фигурка, сшитая пара обуви со шнурками и нити, сделанные из растительных волокон. Очевидно, древняя цивилизация живших в Альпах людей была достаточно высокоразвитой.