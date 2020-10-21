 

Крупнейшее в истории Земли вымирание произошло из-за перенасыщения атмосферы углекислым газом

21.10.2020, 0:00, Новости дня

Так называемое Пермское вымирание, случившиеся на нашей планете 252 миллиона лет назад, произошло вовсе не из-за столкновения с астероидом и не по каким-либо техногенным причинам, возникшим в результате деятельности якобы жившей на Земле высокоразвитой цивилизации.

Все оказалось гораздо проще, отмечают ученые. Просто атмосфера перенасытилась углекислым газом, в котором задохнулись три четверти земных обитателей и 95% морских существ. Гигантские выбросы карбонатных оксидов произошли из-за сильнейших извержений вулканов в Сибири.

Теория с таким предположением существовала в научном мире уже давно. Теперь же ее удалось подтвердить в процессе исследования ископаемых окаменелостей живых существ, живших в тот период.



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