Крупнейшее в истории Земли вымирание произошло из-за перенасыщения атмосферы углекислым газом

21.10.2020, 0:00, Новости дня

Так называемое Пермское вымирание, случившиеся на нашей планете 252 миллиона лет назад, произошло вовсе не из-за столкновения с астероидом и не по каким-либо техногенным причинам, возникшим в результате деятельности якобы жившей на Земле высокоразвитой цивилизации.

Все оказалось гораздо проще, отмечают ученые. Просто атмосфера перенасытилась углекислым газом, в котором задохнулись три четверти земных обитателей и 95% морских существ. Гигантские выбросы карбонатных оксидов произошли из-за сильнейших извержений вулканов в Сибири.

Теория с таким предположением существовала в научном мире уже давно. Теперь же ее удалось подтвердить в процессе исследования ископаемых окаменелостей живых существ, живших в тот период.