Самая необычная пирамида в Мексике, которая стояла, но затем таинственно исчезла

21.10.2020, 6:36, Разное

В мире обнаружено не менее ста различных пирамид, которые, судя по всему, сооружались далеко не для красоты, поскольку почти все они строго ориентированы на стороны света и при этом все, без исключения, имеют определенную связь с самой главной пирамидой мира – священной горой Кайлас, которая возвышается над уровнем моря на 6714 метров.

Все остальные пирамидальные постройки по высоте варьируются от 100 до 1800 метров и имеют очень различные формы. Например, попадаются даже довольно странные каменные строения с вогнутыми поверхностями, названные учеными «пирамидами-зеркалами», поскольку, по мнению исследователей, имеют удивительное предназначение, связанное с их «зеркальной» особенностью.

Совсем недавно в одной из старинных книг под названием «Живописное путешествие по пустыням Нового Света» (автор Эммануэль Доменьк), выпущенной в 1862 году в Париже, исследователи обнаружили интересную иллюстрацию, на которой изображена до сего времени невиданная пирамида. К сожалению, никто не знает даже, где она точно стояла (Эммануэль называет ее Мексиканской пирамидой), ее основные характеристики, когда и по каким причинам это необычное сооружение исчезло с лица Земли…