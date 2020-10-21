На время ремонта дороги изменится схема движения автобусных маршрутов

21.10.2020, 15:31, Объявления

Теги: Волга, Ремонт, Транспорт

С 10:00 23 октября по 25 октября на период проведения работ по ремонту будет закрыто движение транспортных средств через перекресток автомобильных дорог: Переборский тракт – проспект 50 лет Октября – дамба шлюз.

На указанный период изменяется схема движения автобусных маршрутов: №3, 9, 16э, 16-т, 33-т, 36-т, 101 и 111. Маршрут №14 временно закрывается.

№ 16э, 16-т и 36-т будут следовать от остановки «Троллейбусный парк» по ул.Гражданская, пр. Серова, пр. Ленина, ул. Крестовая, ул. Луначарского, железнодорожный вокзал, ул. Луначарского, Крестовая ул. (с выездом на Волжский мост через ул. Б. Казанская) ул. Коллективизации, Пошехонский тракт, дамба ГЭС, ул. Рокоссовского, Шекснинское шоссе, ул. Целинная. В обратную сторону будут следовать без заезда на железнодорожный вокзал по ул. Крестовая. На маршрутах будут действовать все остановки от Троллейбусного парка до Соборной пл. От Соборной пл. до ул. Рокоссовского – без остановок. Далее от ул. Рокоссовского с остановками. Конечная остановка на маршрутах «Левый берег».

№3 и 33т будут следовать: Переборский тракт, Селиховское ш., ул. Смирнова, ул. Инженерная, ул. Гайдара, пр. 50 лет Октября до больницы №4, в обратную сторону этим же маршрутом.

№9, 111 будут следовать: Переборский тракт, Селиховское ш. и далее по маршрутку без заезда в район Переборы.

№ 101 «Рыбинск – п. Каменники» будет следовать от железнодорожного вокзала по ул. Пушкина, ул. Герцена, ул. Бульварная, ул. Коллективизации, Пошехонский тракт, дамба ГЭС, Шекснинское шоссе, ул. Целинная и далее по маршруту. На маршруте вводится остановка «Бульварная ул.». В обратную сторону этим же маршрутом.

Напомним, перекресток Переборского тракта и Дамбы Шлюз вошел в число девяти дорожных объектов для ремонта на средства федерального бюджета. Тяжелая техника здесь появится в середине недели.

– Больше всего времени занимают подготовительные работы, поэтому мы зайдем на этот объект в среду. Будем демонтировать ограждения, готовить уширение дороги. А основные работы будут проводиться с пятницы по воскресенье, – рассказал генеральный директор РУМСР Евгений Сдвижков.

На период основных работ, с 23 по 25 октября включительно, этот перекресток будет полностью закрыт для движения транспорта.

– Не хотели до последнего перекрывать, потому что здесь большой трафик. Но здесь проходит железная дорога, и объект в плане ремонта сложнее, чем обычный перекресток, поэтому решили закрыть движение на три дня. В пятницу утром позволим людям беспрепятственно уехать на работу, после чего перекресток будет закрыт, – пояснил заместитель главы по городскому хозяйству Алексей Рябченков.

Ремонт включает в себя не только замену асфальтового покрытия, но и расширение перекрестка со стороны Переборского тракта. В этом месте появится еще одна полоса для поворота на Дамбу.

В настоящее время департамент ЖКХ, транспорта и связи прорабатывает альтернативные схемы движения общественного транспорта на время закрытия дороги.

Пресс-служба администрации города Рыбинска