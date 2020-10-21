Иосиф Сталин – пришелец из будущего?

21.10.2020, 6:51, Разное

Иосиф Сталин в истории нашего государства – одна из самых ярких и загадочных личностей, сравнимая разве только с личностью Петра Первого или Ивана Грозного. Некоторые считают его великим реформатором и чуть ли не святым, другие, наоборот, вешают на него самые нелестные ярлыки, вплоть до страшного деспота и кровавого тирана.

Однако вдумчивые и беспристрастные исследователи деятельности Сталина на посту руководителя СССР отмечают, что, как бы мы ни относились к этому политику, нельзя отрицать очевидного: он превратил отсталую аграрную Россию в мировую индустриальную сверхдержаву, обладающую передовыми технологиями и самым современным по тем временам вооружением.

Может поэтому совсем недавно в исторических кругах вдруг родилась фантастическая теория, что Сталин – это пришелец из будущего. То есть его послали в XX век наши потомки, дабы этот человек поднял Россию и тем самым спас весь мир от гитлеровской чумы. Последний, как и было спланировано в будущем, пришел к власти (он хорошо знал, как это сделать), и далее действовал, что называется, по ситуации, потому что все спланировать из будущего, скорее всего, просто нельзя. Что-то у него получалось, что-то не очень, однако главную линию руководства огромной державой мудрый Сталин держал неукоснительно четко и верно…

В пользу такой фантастической теории говорят многие факты, например, загадочное прошлое Сталина, ведь его молодые годы покрыты мраком, там больше выдумки, мифов и легенд, чем реальных исторических событий, касающихся Иосифа Джугашвили. Некоторые эксперты считают, что Сталин в своей деятельности использовал наработки будущего, отчего, например, буквально поражал Запад своей прозорливостью и практически безошибочностью решений, ведущих к тому, что СССР развивался такими ошеломляющими темпами, о которых ни страны Западной Европы, ни Америки и мечтать не смели.

Даже смерть вождя народов окутана великой тайной: ведь до сих пор неизвестно, как и когда он умер, не случайно многие историки считают, что в кремлевской стене похоронен вовсе не Сталин, а его двойник. А сам Иосиф Джугашвили (будем называть его известным нам именем) выполнил свою задачу и просто вернулся в свое время – в будущее…