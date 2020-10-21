Проклятие убиенной монахини

21.10.2020, 6:41, Разное

В 1910 г. Жак Форе, майор французской армии, нашел клад поистине бесценный – как в чисто денежном эквиваленте, так и в художественном и историческом. Некогда эти сокровища принадлежали основателю Квебека – легендарному Самюэлю Шамплену, который в 1627 г. спрятал их на песчаном побережье близ Мельничной бухты. Через год губернатор Новой Франции Самюэль Шамплен приостановил свои полномочия и отбыл в Марсель, на родину. Вернулся он в 1633 г., дабы продолжить правление, а также забрать свое добро, им добытое весьма опасным трудом. Однако как ни старался он поднять сундуки, окованные железом, сделать это так и не смог.

Позже, рассказывая об этом мероприятии, Шамплен говорил, что видел блестящие крышки сундуков, но вода прибывала так сильно, что ее нельзя было вычерпать. В то же время зыбкий песок не давал людям укрепиться и устоять на сыпучих краях ямы. Смещаясь, песок светился и пел. Испугавшись зловещих видений, суеверные солдаты попросту трусливо сбежали.

Губернатор-пират

Скончался Самюэль Шамплен в 1635 г., так и не сумев поднять свой клад. Но что представляли собой эти сокровища? Ответ можно найти в «Хрониках становления Канады», которые были изданы в середине 19-го века.

Шамплен тщетно ожидал обещанных королем Франции средств, необходимых для содержания гарнизона, развития ремесел и прочих нужд колонистов Квебека. В конце концов он решил заняться пиратским промыслом и стал нападать на англичан и испанцев. Когда несколько комнат в его доме были в буквальном смысле завалены золотом, бриллиантами, жемчугом и изделиями ювелиров, Шамплен прекратил свои набеги.

Как видно, тогда морской разбой не считался предосудительным делом, и то, что сам губернатор убивал и грабил, не осуждалось. Более того, колонисты считали его отважным и справедливым человеком, пекущимся о благе своих подданных. Примечательно, что, когда Шамплен временно оставил пост и уехал во Францию, на его сокровища не посягнул никто. Впрочем, губернаторский клад защищал себя сам, причем сверхъестественным образом, и причиной этого послужили события, происшедшие в день его закапывания.

Когда солдаты Шамплена опускали сундуки в мокрые траншеи, неподалеку объявилась какая-то молодая женщина. Губернаторский адъютант Анри Шеврие, «дабы пресечь пагубное любопытство», снес голову незнакомке саблей. Когда Шамплен узнал в убитой женщине настоятельницу монастыря Сюзанну Орли, он велел закопать своего адъютанта с сундуками вместе. Настоятельницу же похоронили невдалеке от Мельничной бухты. Происшествие решили хранить в тайне…

А на песках начала твориться такая чертовщина, что люди толпами шли туда, словно в театр, чтобы увидеть огненный парусник, а то и загадочную огненную женщину. Те, кто осмеливался приблизиться к фантому, вскоре или теряли рассудок, или погибали при странных пожарах…

Удачливый авантюрист Жак Форе

Получив от правительства патент на поиски сокровищ, команда Форе установила землеройный снаряд на понтоны и стала выбирать песок на берегу Мельничной бухты. Люди работали днем и ночью. Первым пострадавшим стал Малькольм Пруст, инженер и компаньон Жака: его захлестнуло оборвавшимся канатом. Второй жертвой оказался племянник кладоискателя лейтенант Мишель Шассен. Он руководил работами в дядино отсутствие и часто видел ярчайшее свечение песка и вырастающие из него миражи.

В тот роковой час майор Форе стоял на вахте вдвоем с машинистом землеройного снаряда и тоже слышал, как посвистывает песок, тоже наблюдал холодное пламя, выбивающееся из-под черпаков. А когда над землей заколыхалась светящаяся фигура, Форе с ужасом увидел, что один черпак оторвался и сбил с ног Мишеля Шассена. Лейтенант скончался мгновенно. Таким образом, из трех человек, затеявших это предприятие, в живых остался один Жак Форе. Он не только выжил, но и довел до конца задуманное дело, работая с величайшей осторожностью.

С тех пор прошло много лет, но причина целой череды смертей так и не была установлена. Землеройный снаряд обслуживали пятнадцать человек, и восемь из них погибли. Все трагедии происходили ночью и сопровождались свечением и «пением» песков. В частности, грузовик, который доставлял людей на работу, съехал отчего-то с безукоризненной дороги и упал в воду с обрыва. Утонули четверо молодых мужчин. В полиции, во время дачи показаний, Жак Форе упорно настаивал на мысли, что все смертельные случаи являются следствием техногенного и человеческого факторов.

Позже, однако, он изменил свое мнение и заявил, что пляжи на берегу загадочной Мельничной бухты непригодны для человеческого пребывания – работы и отдыха, поскольку аномальны и губительны для психики.

21 августа 1910г. «губернаторский клад» стал собственностью канадского правительства. Жак Форе и его уцелевшие помощники получили свое вознаграждение и разъехались. Часть старинных сокровищ можно и сегодня увидеть в Квебекском музее искусств, остальные находятся в казначействе.

А на берегу Мельничной бухты не прекращались световые феерии. Регулярно появлялся призрак безголовой монахини, хотя охранять ему было уже нечего. В 1922г. в газете «Парижский курьер» был опубликован весьма подробный отчет о деятельности майора Форе в дюнах Квебека. Выражалось сожаление, что этот смельчак, патриот и предприниматель, сумевший разбогатеть в сомнительных, казалось бы, предприятиях, скончался в психушке от сердечного приступа…