Мнение: Письмо: “Не на помойке себя нашла”

20.10.2020, 23:15, Разное

В этом письме красочно и подробно описано, как ТП растят корону.

ТП – это не характеристика интеллекта, это характеристика кругозора.

Это когда кругозор ограничивается мыслями о своей П и тем, что с ней связано.

sunnyfoxsmiles

Добрый день, уважаемая Эволюция.

Помогите разобраться: где корона, где рефлексия, где самооценка?

Моя ближайшая цель: научится понимать как выглядит мое лицо и тело без короноподобных шор + научится чувствовать его и находиться в нем.

(Автора соблазнила мысль из моего поста, что можно наполниться спонтанностью и стать красивей. Как в рекламе нового крема “наполни свою кожу влагой, все морщинки уйдут, лицо засияет”)

Я медитирую на зеркала, записываю видео со своими эмоциями, расслабляю мышцы лица, занимаюсь спортом и годно питаюсь.

Все шло хорошо. Спонтанности появлялась больше; кайфую, что я вообще воплощена; говорить с расслабленными губами кайф и пр.

(Медитацией многие девушки называют кормежку короны, валяются и любуются собой)

Но тут. (!) Меня позвали на моделью на мастер-класс по фотографии. Я бодро там попрыгала, топлес, без зажимов, не одна мышца в спине не напряглась.

А с утра я увидела фотки. И меня вкинуло в шоковое состояние: я же выгляжу вообще не так!! ( Лицо. Тело то тело и тело) Да я же гораздо дисгармоничнее, чем себе надумала.

(Знаменитая “низкая самооценка” девушек – это когда, привыкнув считать себя богиней, они вдруг видят на фото обычное лицо и чувствуют к нему отвращение)

Я рефлексирую эмоции:

1. Мне грустно, что я не такая рисованная няша и черты лица у меня грубее. / От этой мысли у меня моментально становится глаза как у песика, которого пинали всю сознательную жизнь.

2. Мне страшно. Почему то за других: “Оо, они же видят мое лицо раз в 100 чаще, чем я, им наверное так жутко.” / От этого страха у меня лицо начинает перекашиваться.

3. Мне страшно, что я, такая так себе, вообще никогда в жизни никому больше не понравлюсь. / Песьи глаза наполняются безысходностью.

4. Меня начинает подташнивать. Мне мерзко от себя и от того, что я решила, что я такая милая крошка и строю лица томной крошки, которые на мне выглядят как плохая карикатура на Вивьен Ли. / Лицо искажает синдром самозванца.

5. Мне стыдно. Я верю в Бога и мне стыдно перед ним, что я поношу его творение. Дал Бог зайку, вот и скакала бы. Совсем, думаю, охренела. Две руки, две ноги, здоровице – что мне еще надо?! / Глаза становятся затравленными.

6. Мне обидно. Это полюбому корона. Мне обидно, что я родилась дисгармоничная, и у меня таки глаза к небу, к тому же Богу: “За что?!?!”. / Брезгливость на лице как ягодка на тортике.

Смотрю на себя в зеркало. Вижу: вообще абзац. Можно зашиваться.

(Вместо рефлексии вой Попрошайки, которая обронила корону. Проанализируйте все куплеты)

Потом я начинаю думать, что я что-то загналась. Медитирую. Прихожу в радостное состояние любви, когда и дырка на обоях кажется мне прелестной. Смотрю снова. И опочки. Тут какая то смесь. Не понимаю, рефлексия это, самооценка, чи что.

(Навык “медитации”, то есть кормежки короны, приходит на помощь. Она пытается восстановить корону, получается с переменным успехом. И диалог с короной вместо рефлексии, где корона старается подальше сдвинуть локус контроля)

1. Фотки уже не кажутся мне такими противными. Девушка как девушка. Думаю о том, что парочка реально неудачные. Ну некрасиво. Включается внутренний джигит тип: “Э, ну эй, така красива женщина, зачем ты фоткать ее так фу, за что ты ее так не любишь”

(Фотограф виноват)

2. Я злюсь на то, что фотограф не видит моей красоты. Да, она у меня специфическая подружка. Потом я думаю, что это же я не вижу, это же я скукурузила на своем лице такое. Я эмоционально схлопываюсь.

(Кукуруза виновата)

3. Потом я еще сильнее расслабляюсь, смотрю на себя с большой любовью, как если бы я себя ждала у подъезда сутки, лишь бы повидать. Понимаю, что ой да ну не краса писана, но такая любимая родная утютютю. Что имеем с тем и пашем, никому я не должна быть писанкой.

(Снова “медитация”)

Я вроде честно порефлексировала. Но у меня внутри ничего не разрешилось, остался ком из всего вышеперечисленного. Иду по делам и понимаю, что от моей спонтанности остался пшик. Говорить мне стыдно, улыбаться тоже, в автобусе сижу как гном. Дела плохи.

Начинаю думать про самооценку.

(Не помогла “медитация”, надо доставать шкатулку)

1. Вспоминаю, что если меня позвали фоткаться, значит я вполнесебеничего.

2. Вспоминаю всех прекрасных людей, которым я нравилась. Думаю, как-то неуважительно к ним так себя поносить.

3. Вспоминаю слова бабушки “Ну ты у нас не красавица, зато миленькая”. Чувства неопределенные.

(В шкатулке среди вытянутых щипцами комплиментов и гербариев затесалась обида на бабушку)

4. Вспоминаю, что у меня вообще то есть шарм, или его зачатки. Я-просто лицо мало чего стою, вообще моя фишка в том, как я проявляю эмоции и интонирую.

5. Озаряюсь мыслью: я же становлюсь аккуратнее, подбираю себе одежду и украшения и уже имею лук: “Не на помойке себя нашла”. Безотносительно лица мое лицо это делает лучше. И вообще я еще много всего делаю, чтобы осмипатичиться.

(Это могло бы быть правкой локуса, если бы речь шла о том, что она будет делать дальше. Но она подсчитывает воображаемые успехи, так что это опять шкатулка)

Прихожу к выводу, что я вполне себе товарного вида и со временем могу становится все прикольнее. Что у меня не такая внешность, которая на что-то влияет. И не сильно красивая и не сильно страшная. Влюбляться людям хватает, и это замечательно.

(Здесь еще какие-то люди со своими влюбленностями выдуманы. Типа хоровода в шкатулке)

Беда в том, что меня не попускает обратно в спонтанность. Я как зажалась гномом, так и все. Я и уговариваю себя, что: “Расслабься, никто не заставляет тебя быть Мисс Мира, лицо томное не кукурузь и все будет супер”. Но мне все равно грустно обидно и никак.

(Не получается восстановить корону до того, как было до фото-сессии. Не надо фотографироваться ходить, вообще поменьше контактов с реальностью, так корона будет целей. Плохо то, что многие девушки действительно принимают за спонтанность эйфорию под короной. Но разница в том, что в короне они плохо получаются на фото и вообще выглядят плохо, то есть эйфория под короной не дает обаяния никакого, только самодовольный глупый вид и иллюзию красоты, а падения короны превращают девушку в истеричку с выпученными глазами, готовую расцарапать лицо себе и тому, кто дал увидеть реальность)

Буду рада разбору!

Спасибо Вам за блог, мне очень приятно его читать!