Telegraph – дерзкий Дональд против Сонного Джо — американский избиратель опять столкнулся с трудным выбором

20.10.2020, 23:10, Новости дня

Америке нужен уверенный лидер, который сможет укреплять международное положение страны и объединить расколотое общество, пишет политический обозреватель The Daily Telegraph Чарльз Мур. Однако ни «хвастун» Трамп, ни «оторванный от народа» Байден не способны выполнить подобные задачи, считает журналист.



Reuters

3 ноября перед американцами будет стоять непростой выбор. Как и четыре года назад, им предстоит выбирать между «эгоцентриком» и «оторванным от реальности представителем истеблишмента», пишет политический обозреватель The Daily Telegraph Чарльз Мур.

По мнению журналиста, для мира было бы лучше, если бы США возглавил прозападный президент. Он должен симпатизировать Британии, понимать брексит, вызывать уважение, объединять, действовать решительно, укреплять глобальное лидерство с помощью союзов и быть способным успокоить споры внутри его собственного народа.

Кажется, что у Трампа есть не менее половины этих качеств. Он полностью уверен в американской версии западного образа жизни. Он сделал всё возможное, чтобы отменить уступки президента Обамы странам, которые никогда не будут друзьями Америки, но вместе с тем пренебрегал её союзниками.

По словам автора статьи, Трамп «раскусил» сделку с Ираном и отказался от неё. Сближение между Израилем, Объединёнными Арабскими Эмиратами и Бахрейном, которого он добился, начинает преобразовывать Ближний Восток. Глава Белого дома «в целом верно» раскритиковал поведение Китая в торговле и в борьбе с COVID-19, на что не решилась ни одна другая видная фигура.

Кроме того, действующий президент США поддерживает Соединённое Королевство и брексит. Он понимает и уважает стремление британцев к национальной независимости — стремление, которое, пусть и в ином виде, является краеугольным камнем для его собственной страны, подчёркивает Мур.

Байден, напротив, — не друг Британии. Он проводит свою предвыборную кампанию как «ирландский католик». И хотя католическая часть в ней является рудиментарной («не такой уж святой старый Джо любит аборты и полноправие трансгендеров»), ирландская составляющая живёт и здравствует, считает журналист.

Если Байден станет президентом, то будет продвигать «небылицу» о том, что мир в Северной Ирландии можно сохранить, только если отделить её от Великобритании после брексита. Вдобавок в его «преимущественно прогрессивной» Демократической партии не испытывают особого уважения в отношении исторически белой колониальной стране, какой является Соединённое Королевство.

С другой стороны, кажется, Байден имеет другую половину необходимых для американского лидера качеств. Благодаря своей весьма традиционной полувековой политической жизни в Вашингтоне он почтительно относится к таким альянсам, как НАТО, и чувствует себя непринуждённо в бесконечной череде международных коктейльных вечеринок-конференций, на которых мировые лидеры обсуждают вопросы безопасности, изменения климата, торговли, финансов и тому подобное.

Байден также может показаться объединяющим кандидатом. «Сонным Джо» трудно испугать. Складывается ощущение, что он, как говорил в своей инаугурационной речи Авраам Линкольн, не испытывает «злобы ни к чему».

Невозможно представить, чтобы похожую фразу использовали для характеристики Трампа. После того как действующий президент четыре года подряд «ввязывался в драки», в американском обществе появилась понятная тоска по лидеру, который проявляет старомодную вежливость и предпочитает рано ложиться спать, полагает автор статьи.

«Заметьте, я продолжаю использовать слово «кажется» применительно к обоим мужчинам. Я делаю это потому, что вы легко могли бы мне возразить, что их предполагаемые преимущества в действительности не существуют», — поясняет Мур.

При всей его хваленой жёсткости Трамп не является надёжным другом для тех, кто относится к США благожелательно, и серьёзным противником для их недоброжелателей. Он «ведёт себя ужасно» на переговорах с союзниками. Он «сохраняет жуткую мягкость» по отношению к путинской России. Даже в делах с Китаем его действия оказываются более двусмысленными, чем его риторика.

Точно так же можно допустить, что Байден не станет ответом на раскол в американском обществе. Он ведущий представитель оторванного от реальности политического класса, против которого за последние 20 лет выступило так много избирателей. И хотя он говорит мягко и избегает идеологических заявлений, бывший вице-президент преклонил колени — буквально и метафорически — перед «самым могущественным экстремистским движением в современных США» — Black Lives Matter, подчёркивает журналист.

Конечно, нельзя исключать вопрос характера. Любой, кто думает поддержать Трампа, должен признать тот факт, что он «довольно ужасен». Его вульгарность — не проблема, а в некотором смысле даже преимущество. Скорее дело в его «мелочной задиристости» и «монументальном эгоизме».

«Это важно, потому что президент возглавляет не только правительство, но и государство. Если перефразировать известное высказывание Бэджета о нашей конституции, то он должен быть одновременно достойным и эффективным. У Трампа нет достоинства. Даже если бы он получил желанное место на горе Рашмор, то каким-то образом обзавёлся бы гранитным сапогом, который позволял бы ему пинать своих противников. Своим негативом, лежащим в самой основе эгоизма, он ранит Америку», — рассуждает Мур.

В 2016 году Мур жаловался на страницах The Daily Telegraph, что «выбор между возможно больной, несколько испорченной фигурой истеблишмента XX века [Хиллари Клинтон] и дерзким хвастливым эгоистом был бы крайне нежелательным». И тем не менее именно с такой дилеммой опять столкнулась Америка.

«Если бы я мог голосовать на этих выборах, полагаю, я бы поддержал Трампа. При выдвижении кандидатур в Верховный суд он выбрал высококвалифицированных, вдумчивых судей, которые уважают слова конституции, а не изобретают её заново в политических целях. Он не пляшет под чью-либо дудку, и элитам, которые подвели Америку, не удалось его укротить», — считает журналист.

«Байден, из которого скорее вышел бы приятный сосед, является последним, шатким, второсортным представителем своего поколения. Тем не менее я настолько пессимистично отношусь к обоим мужчинам, что очень рад, что не участвую в принятии этого решения», — добавляет он.

«Как Америка оказалась в этой кутерьме и как из неё выбраться? В настоящий момент система, кажется, останавливает любого, у кого есть хорошие ответы, даже при попытке номинироваться», — заключает Чарльз Мур.