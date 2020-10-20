Армения объявила об отступлении ВС Азербайджана на юге Карабаха

20.10.2020, 23:08, Новости дня

Министерство обороны Армении заявило об отступлении вооруженных сил Азербайджана на юге Карабаха около иранской границы.

«На южном направлении (Худаферинское водохранилище) противник отступает, неся большие потери», – передает РИА «Новости» заявление пресс-секретаря армянского оборонного ведомства Шушан Степанян.

Между тем, Минобороны Азербайджана не подтвердило сообщения армянской стороны об отступлении азербайджанских вооруженных сил на юге Карабаха возле границы с Ираном.

Минобороны Азербайджана ранее сообщило об интенсивных боях на линии соприкосновения в Карабахе днем 19 октября и в ночь на 20 октября.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Армия обороны Карабаха с начала эскалации конфликта в регионе сбила около десяти беспилотников «Байрактар» турецкого производства, были захвачены обломки одного из аппаратов.

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. После переговоров в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении договоренностей.

После этого Ереван и Баку снова решили объявить перемирие с полуночи 18 октября, через некоторое время стороны опять обвинили друг друга в нарушении перемирия.