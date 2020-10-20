 

В США назвали условия для перезагрузки отношений с Россией

20.10.2020, 23:08, Новости дня

У Вашингтона есть множество причин для восстановления сотрудничества с Россией, но для этого ему нужно признать определенные реалии и заниматься решением прагматичных задач, считает американский политолог Тед Карпентер.

Сейчас страны находятся в состоянии холодной войны, несмотря на непризнание этого факта в некоторых внешнеполитических кругах, сообщил политолог в материале, опубликованном в The National Interest.

В доказательство этого утверждения Карпентер пишет, что США со своими европейскими союзниками продолжают принимать санкции в отношении Москвы, наращивая параллельно масштабы учений НАТО вблизи границ России, Москва же проводит действия в отношении самолетов и кораблей альянса и устанавливает тесные связи с антиамериканскими режимами в западном полушарии. Такие отношения создают все большую угрозу вооруженного столкновения с применением ядерного оружия, информирует он.

За взаимной враждебностью РФ и США не замечают возможностей для сотрудничества в тех вопросах, которые вызывают обеспокоенность, считает Карпентер. По его мнению, стороны должны теснее взаимодействовать в борьбе с террористическими объединениями и вместе остановить усиливающееся влияние Китая. Также политолог говорит о сотрудничестве в противодействии Северной Корее, которая «создает проблемы для  восточноазиатской и мировой стабильности». 

По словам Карпентера, РФ и США должны забыть претензии прошлого, и это одно из главных условий для сближения стран. Он отмечает, что Вашингтон за последние 25 лет осуществил множество провокаций в отношении Москвы, нарушив, например, неофициальные гарантии не расширять границы НАТО, данные экс-президентом Джорджем Бушем-старшим. Особенно же беспардонными были действия США по включению в НАТО прибалтийских республик и попытки принять в альянс Грузию и Украину, отмечает Карпентер. Последней же каплей, переполнившей чашу терпения Москвы, стало вмешательство США и Евросоюза во внутренние дела Украины, когда союзники помогли свергнуть Виктора Януковича, заменив власть в стране на прозападную, считает политолог.

Вместе с тем он подчеркивает, что на практике отказ от взаимных провокаций почти неосуществим, поскольку США вряд ли откажутся от членства в НАТО и не будут требовать исключить из альянса государства, вступившие в него после распада СССР, а Кремль не смирится с вступлением в североатлантический блок Грузии и Украины, так как считает их находящимися в сфере своего влияния.

Тем временем пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортегус заявила, что Соединенные Штаты готовы к немедленной встрече с Россией для финализации соглашения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). В ООН сообщили, что надеются на успех договоренностей РФ и США о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях.



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