Кириенко пожелал победы Нурмагомедову в поединке против Гэтжи

20.10.2020, 23:08, Новости дня

Сопредседатель Российского союза боевых искусств, первый замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко выразил уверенность, что вся страна желает победы Хабибу Нурмагомедову в поединке с американцем Джастином Гэтжи.

«Конечно, буду [смотреть бой и болеть за Нурмагомедова]. Думаю, что не я один, вся страна будет смотреть. Мы все желаем ему победы», – приводит ТАСС слова Кириенко после церемонии вручения ежегодной премии «Золотой пояс».

«Главное – это, конечно, спортивная победа, но гораздо больше важны победа воли и духа, чувство национальной гордости, которое возникает каждый раз, когда звучит гимн и поднимается флаг нашей страны. Считаю, что самая главная награда, при всем почете награды лучшему спортсмену, – это награда тренеров и наставников. Каждый год сотни тысяч мальчишек и девчонок приходят в федерации и клубы, и неважно, какой вид боевых искусств они выбирают, важно, что они пришли и остались заниматься. Вне зависимости от того, станет кто-то из них мастером, чемпионом мира или нет, у каждого из них произойдет формирование характера, закалка настоящего характера, который точно поможет им в жизни, и это точно будут настоящие патриоты своей страны. В этом, наверное, главная задача и миссия боевых искусств в России», – сказал Кириенко.

Кириенко подчеркнул, что российские спортсмены не боятся бросать вызов основателям тех или иных видов единоборств: «В боевых искусствах очень важны физические навыки, техника, мастерство, но победа в боевых искусствах чаще определяется силой духа – это как раз то, чем всегда сильна Россия. Я не удивлен, что в РФ все большую популярность приобретают боевые искусства, причем, пожалуй, РФ – единственная страна мира, которая может позволить себе бросать вызов основателям боевых искусств».

«Понятно, что РФ родила удивительное боевое искусство самбо, и понятно, что лучше российских спортсменов в самбо нет, но мы видели на сцене ребят, которых награждали, – это мастера киокусина, которые выиграли у основателей киокусинкай карате, мастера ушу, которые выиграли у основателей вида китайских мастеров. Это такая особенность российских мастеров боевых искусств: уж если наши ребята берутся, то они рано или поздно точно становятся лучшими».

Ранее президент UFC Дана Уайт назвал дату боя Нурмагомедова и Гэтжи в Абу-Даби.