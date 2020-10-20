Мнение: Миф о потерянном Вильнюсе

20.10.2020, 23:00, Разное



Улочки старого Вильнюса.

Супер-статья в Карнеги – вроде как про Литву, а на самом деле – про любое “нацстроительство”. Читается, как юмористическая абсурдистская пьеса – а это ведь реальная история… Впрочем, не зря говорят, что нет ничего более смешного и нелепого, чем ЧУЖИЕ националистические мифы.

“Сейчас то, что Вильнюс – столица Литвы, кажется чем-то само собой разумеющимся. Но на самом деле это сравнительно недавнее изобретение. На протяжении почти всего XIX века лидерам литовского национализма не приходило в голову, что Вильнюс может стать столицей формирующейся литовской нации. И у них были веские основания не думать об этом.

В конце XIX века литовский язык считали родным всего 2% населения Вильнюса, безнадежно отставая от поляков, евреев и даже русских. В деревнях вокруг города тоже жили в основном славяне, так что шансы на то, что урбанизация резко увеличит литовскую долю, были невелики. В Риге литовцев жило в десять раз больше, чем в Вильнюсе.

Главный центр литовской культурной жизни был в немецкой Восточной Пруссии. А в Российской империи если и был город, претендующий на статус центра возможной литовской автономии, то это был Каунас. В Каунасе литовцев тоже было всего несколько процентов, а большинство составляли евреи и русские, но по крайней мере в деревнях вокруг жили в основном литовцы, что в перспективе должно было увеличить их долю и в городе.

Впервые идея, что литовская столица должна быть в Вильнюсе, появляется только в конце 1890-х годов. Она набирает популярность накануне и во время революции 1905 года. Еще в 1907 году среди литовских националистов идут споры, какой город выбрать столицей – Каунас или Вильнюс.

Но пройдет всего несколько лет, и в 1915 году, когда немецкие войска возьмут Вильнюс, делегация литовцев отправится в немецкий штаб объяснять, что называть город польским – кощунство. Потому что Вильнюс – это тысячелетняя литовская столица, и без нее жизнь для литовцев немыслима. А еще через пять лет, в 1920 году, молодое литовское правительство сможет поставить под ружье тысячи добровольцев с помощью призыва освободить священную для каждого литовца столицу Вильнюс от польской оккупации.

Двадцать лет – совсем небольшой срок. Большинство жителей сегодняшней России неплохо помнят, что происходило, скажем, при позднем Ельцине. Можно предположить, что и большинство литовских патриотов из делегации 1915 года должны были помнить времена, когда никто не считал Вильнюс литовским городом, тем более – священной столицей. Должны были, но, видимо, не помнили. Они настолько надежно вытеснили эти воспоминания, что готовы были умирать за сердце родины, без которого литовский народ не полный.

Литовский и литовский

Стремительное превращение Вильнюса в священную столицу и литовский Иерусалим шло по классическим принципам изобретения традиций, когда чем сильнее идея оторвана от реальности, тем больше нужно напирать на ее самоочевидность и извечность.

Первый импульс был предельно простой. Кто основал Вильнюс? Судя по летописям, Гедиминас. Кто такой Гедиминас? Великий князь Литовский. Значит, Вильнюс – это литовский город и символ многовековой литовской государственности.

Эта цепочка может выглядеть логично, только если не знать (или, скорее, не хотеть знать), что Великое княжество Литовское – это совсем не государство этнических литовцев. Большинство населения там были славяне. Языком элит был сначала старорусинский, потом – польский. Сам Гедиминас, правивший в начале XIV века, скорее всего, еще говорил на архаичном литовском. Но уже с конца XIV века Вильнюс быстро полонизируется из-за перехода от язычества к католичеству и династической унии с Польшей.

Но литовским будителям в начале ХХ века нужна была легитимация через древность, поэтому они предпочли игнорировать все эти обстоятельства. Они сделали вид, что географическое и феодальное значение слова «литовский» как подданный Великого княжества Литовского – это то же самое, что этнически литовский. После этой подмены можно взять исторические источники и найти миллион подтверждений тому, что Вильнюс – литовский город.

Тут даже 2% литовцев в населении города перестают быть помехой настоящему литовскому патриоту. Потому что понятно, что литовцев в городе гораздо больше, их там вообще большинство, но они просто забыли, что они литовцы. Или стесняются признаться в своем литовстве из-за той атмосферы нетерпимости ко всему литовскому, которую создали захватившие город поляки.

В патриотических литовских журналах того времени (а других и не печатали) попадаются поразительные утверждения, что дети в детдомах Вильнюса легко выучивают литовский язык всего за месяц. Почему? Потому что это их генетически родной язык. Стоит дать чуть прикоснуться к корням – и зов предков тут же сдувает всю эту наносную полонизацию.



Творя историю

Однако одних игр с историей мало. Нужно и самим создавать новые события, которые помогут закрепить за Вильнюсом статус литовской столицы. Например, сделать так, чтобы главные газеты и журналы на литовском языке выходили именно там, и не важно, что большинство подписчиков живет в Риге или Петербурге. Раньше эти журналы публиковались в основном в немецкой Восточной Пруссии, но после революции 1905 года в Российской империи наступили более либеральные времена – можно переместиться в Вильнюс.

То же самое со спектаклями, выставками, литературными кружками – все это надо делать в Вильнюсе. Ведь это многовековой центр литовской культуры, хотя мы сами его только что таким сделали.

В 1905 году в Вильнюсе провели Великий Вильнюсский сейм. Около двух тысяч свидомых литовцев съехались на пару дней в город со всех концов империи и Европы, чтобы обсудить судьбы родины. Почти сразу после завершения этот слет стали называть вехой в истории литовского народа, важнейшим историческим событием. Состоялось оно именно в Вильнюсе, а значит, литовцы не должны никому уступать этот город.

Правда, оставалась еще одна проблема. Про священный статус Вильнюса поначалу знал только узкий круг литовских националистов, и нужно было как-то донести это знание до остальных литовцев, большинство из которых в городе никогда не были и очень слабо себе представляли, что это за место.

Тут в дело вступают символы. В центре Вильнюса стоит Башня Гедиминаса. Само название подтверждает ее литовскость, и при этом ее очень легко изобразить. Изображения башни начинают пихать в газеты, журналы, книги. Любой, кто хоть что-то читает на литовском, должен усвоить, что Башня, а вместе с ней и Вильнюс – это главный символ всего литовского.

Религиозные чувства литовцев тоже можно направить в правильное, патриотическое русло. Вильнюс – один из крупнейших центров католичества, многие литовцы веками ездили туда в паломничества – только не из националистических, а из религиозных соображений. То есть знаний и эмоций в отношении Вильнюса в народе уже накоплено немало.

Осталось сделать небольшой шаг – сказать, что намоленные святыни в городе – это не просто святыни, а литовские святыни. И вот уже общественность кипит от возмущения, когда городские власти пытаются добавить в Острой Браме надпись по-польски. Ведь это же кощунство – как можно осквернять польским языком место, которое веками было святым для литовцев.

Преодолев первую инерцию, процесс объявления Вильнюса литовским катился дальше все быстрее и по ходу усиливал сам себя. Ведь если город литовский, то и всё, что там есть, – тоже литовское. Архитектура, например. Там же шедевры нашей литовской архитектуры – как от них можно отказаться? А жители Вильнюса всех эпох? Они тоже, получается, часть литовской культуры, литовской нации. Пускай некоторым из них поляки и заморочили голову, заставив писать и говорить на польском.

Государствообразующая потеря

Первая школа с обучением на литовском языке открылась в Вильнюсе в 1907 году. А всего через 10 лет, к концу Первой мировой войны, ни у кого из литовских политиков не было сомнений, что столицей новой независимой Литвы может быть только Вильнюс. И их совершенно не интересовало, что у 98% жителей города могут быть другие планы. С порога отметалась даже осторожная идея автономии для польского большинства. Ведь это же священная столица литовцев – как она может быть от них автономна?

Правда, одной убежденностью войны не выиграешь. Осенью 1920 года, после многократной смены власти Вильнюс заняла более боеспособная Польша. Лига Наций была готова посредничать в конфликте. Только что получившие независимость Польша и Литва не были проигравшими изгоями, вроде Венгрии, Германии и Советской России. Обе были заинтересованы в том, чтобы сохранить поддержку Запада, и серьезнее относились к рекомендациям Лиги.

Но посредничество закончилось ничем. Типичная рекомендация Лиги Наций – провести на спорной территории плебисцит – оказалась неприемлемой для Литвы. Литовское руководство прекрасно понимало, что в Вильнюсе и окрестностях некому голосовать за то, чтобы войти в состав Литвы.

Строителям литовской нации без Вильнюса было даже удобнее. Идея возвращения потерянной столицы куда лучше подходит для мобилизации масс, чем сама эта столица, которая к тому же совсем не похожа на литовскую.

Правительству независимой Литвы пришлось эвакуироваться во временную столицу – Каунас. Но тема возвращения Вильнюса будет отравлять литовскую политику до самой Второй мировой войны.

С обретением независимости в Литве началось массовое национальное строительство, и миф о потерянном Вильнюсе лег в его основу. По сути, крестьянам в дальних деревнях где-нибудь в Жемайтии объяснили, что они – литовцы, а значит, должны тосковать по Вильнюсу и бороться за его возвращение. Не обязательно военными средствами – никто не рассчитывал на скорую победу над Польшей. Бороться за возвращение небесного Вильнюса должны были все вместе, каждый на своем месте. Лучше учиться, лучше трудиться, быть лучшими литовцами и строить лучшую Литву…” и т.д.

https://carnegie.ru/commentary/81712

Очевидно: заменить в тексте “Вильнюс” на “Ригу” или на “Киев” – и получится не менее, а то и более интересная, смешная и правдивая история. Одно непонятно: зачем наши американские друзья так беспардонно наступают на хвост нашим маленьким, но таким ранимым нациям? Хулиганят, наверное…

А теперь – объяснение, что называется, кроме шуток. Конечно, описывается ТИПИЧНАЯ история. К примеру, фраза “В конце XIX века литовский язык считали родным всего 2% населения Вильнюса” нам что-то мучительно напоминает. Что же? Безусловно, точно такую же, где только надо заменить литовский на украинский, а Вильнюс на Киев. “От замены слагаемых равенство сохраняется”. Примерно то же, едва ли не в большей степени – про Ригу (но там, вроде бы, латышей было еще меньше, чем литовцев в Вильнюсе, Рига была и вовсе чисто немецким городом).

Однако – о чем это говорит, неужели о чистом самозванстве литовского, латышского и украинского народов? Конечно, нет. Малые нации во всех подобных случаях выступали в роли пешек в Большой Игре, а точнее – не пешек, а, если угодно, “подставных фигур”. Причем “играли” ими все время разные “большие игроки”.

Скажем, те же литовцы. Кто стоял за стремительным ростом их “национального самосознания” в начале 20-го века? По всей видимости, кому-то из “больших держав” надо было “отжать” поляков из Вильнюса… но напрямую предъявить претензии на город этот “кто-то” не мог; поэтому была запущена двухходовка – сначала выбрать какую-нибудь крохотную едва формирующуюся нацию, “натравить” ее на Вильнюс, сделать присутствие в Вильнюсе поляков “нелегитимным”, передать Вильно Литве… понимая, что потом отобрать город у маленьких литовцев будет в любом случае проще, чем воевать с большой и многолюдной Польшей.

Та же история была с Киевом, только “наоборот”: там уже поляки, на тот момент сами подмятые Российской империей, вполне бескорыстно раздували, как они считали, пожар украинского сепаратизма, всячески пробуждая и поощряя “рост украинского правосознания”, в частности, и в отношении Киева (где в начале 20 века по-украински не говорил практически никто). Но поляки здраво полагали, что если удастся отколоть от России Украину – Россия станет значительно менее опасна уже для их, польской государственности. Да и дальше (уже совсем цинично рассуждали поляки), справиться с Украиной им будет, ЕСЛИ ЧТО, значительно проще, чем с Россией.

С Ригой – там уже точно прослеживается хитрый план, наоборот, Российской империи. РИ было выгодно “отдать” Ригу латышам – поскольку цари не без резона полагали: с крохотными латышами они всегда смогут “найти общий язык” или просто принудить к “сотрудничеству” – намного проще, чем с несговорчивыми и куда более мощными немцами. Поэтому, КОНЕЧНО ЖЕ, Ригу надо было признать “исконно латышским” городом – так его гораздо проще потом отбирать.

Все планы сторон в итоге сбылись. А мир обогатился новыми интересными нациями.