Мнение: Бои за Зангелан

20.10.2020, 22:55, Разное

Сообщают, что после обеда армянская армия после артиллерийской подготовки начала контратаку в районе Зангелана.

По заявлению армян, им удалось отбросить наступающих азербайджанцев у водохранилища и даже образовать небольшой "котел" у Зангелана.

Нет пока и подтверждений о ситуации вокруг деревни Ханлык, рядом с которой расположена дорожная развязка из которой идут дороги на Зангелан и Кубатлы. МО Азербайджана отрицает наличие серьезных боев на этом направлении. При этом азербайджанская пропаганда заявляет, что это армяне попали в окружение.

Я бы предположил, что армяне начали концентрировать огонь артиллерии на дорогах ведущих в Зангелану и к северу от водохранилища, где вполне могли нанести азербайджанцам серьезные потери в людях и мат.части.

Ну а там если повезет, смогут затормозить продвижение и даже при удачных раскладах отбить Зангелан, если вернут Ханлык. Но проблема в том, что даже отбросив азербайджанцев в результате контратаки от Зангелана, в воздухе повиснет вопрос – где там строить новую линию фронта. Полевых укреплений нет, техника здесь очень уязвима для БПЛА, Если как говорят, все это хитрый план армянских военных – заманить азербайджанцев в Зангелан, а потом контратаковать, то даже в случае успеха, много ли там будет азербайджанцев. Как максимум, размотают передовые группы спецназа и механизированный авангард. Если очень сильно повезет, смогут сковать здесь азербайджанцев на определенное время и помешать развитию наступления в направлении Лачинского коридора.



Заявленная претензия на отрезание группы прорвавшийся к Зангелану.

Впрочем, на фоне событий последней недели, армянам сейчас кровь из носу нужна хоть какая-то реальная перемога, чтобы поднять боевой дух, в особенности если выложат видео из Зангелана и провернут с Алиевым такой же фокус, как с Гадрутом, который взяли на неделю позже заявления о его захвате.

Так что посмотрим, получится у них под Зангеланом что-то серьезное, или будет такой же фейл, как с "окружением под Джебраилом", где якобы были окружены 3 азербайджанских бригады, а в итоге все окончилось поражением армянского танкового батальона и отходом армян из Джебраильского района.

Пока что в качестве подтверждения своих успехов армяне выкладывают лишь кучу азербайджанских трупов, но судя по всему – набитых на разных участках фронта.

Так сказать напоминают, что цена за продвижение на юге у Азербайджана достаточно серьезная в плане потерь в живой силе.

Плюс еще видео с убитыми https://twitter.com/301_AD/status/1318526021591773184

С азербайджанской стороны тоже выложили большую порцию ударов по армянской пехоте, грузовикам и артиллерии.

За видео минус 40-50 человек наверное + приличное кол-во техники.

Плюс разное.

Подготовка операторов армянских ПТРК.

Работа азербайджанской артиллерии.