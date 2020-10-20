По факту гибели подростка из-за взрыва снаряда времен войны возбуждено дело

20.10.2020, 22:48, Новости дня

Следователи возбудили уголовное дело после гибели в Лобне 14-летнего подростка при разрыве снаряда времен Великой Отечественной войны, сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

«Возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота оружия и халатности, приведшей к смерти ребенка (ч. 2 ст. 293 УК РФ и ч. 2 ст. 222 УК РФ)», – передает ТАСС его слова.

Отмечается также, что следствию предстоит установить, каким образом боеприпас оказался в руках у ребенка.

Напомним, ребенок погиб в детско-юношеском патриотическом центре «Созвездие» в Лобне. Смерть мальчика наступила вследствие повреждения артерии. Он самостоятельно разбирал снаряд, взрослые рядом не находились. Разрушений и пожара от разрыва снаряда нет.