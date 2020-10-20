США собрались усилить борьбу с Россией за рынки оружия

20.10.2020, 22:48, Новости дня

Соединенные Штаты планируют усилить конкурентную борьбу с Россией и Китаем за рынки оружия и военной техники, сообщил шеф Пентагона Марк Эспер.

«Я продолжаю слышать от иностранных министров обороны и американской промышленности, что наши процессы военного экспорта зачастую слишком медлительны, непрозрачны и сложны», – приводит ТАСС заявление шефа Пентагона, сделанное им на интернет-семинаре в вашингтонском Атлантическом совете.

«Во-вторых, мы должны конкурировать с Китаем и Россией, государственные отрасли которых могут быстро осуществлять экспортные военные поставки таким образом, на который мы не способны, а в некоторых случаях и не хотим быть способными». «Работая над расширением долей на мировом рынке вооружений, Пекин и Москва вовлекают другие страны в свои сети безопасности, бросая вызов усилиям США, направленным на культивацию отношений, а также осложняя будущую оперативную обстановку», – считает Эспер.

«В свете этих вызовов мы нацелились на реформирование своих подходов, чтобы сделать Соединенные Штаты более конкурентоспособными на глобальном рынке и укрепить наше сотрудничество с союзниками и партнерами», – отметил шеф Пентагона. «В дальнейшем министерство [обороны США], укрепляя взаимодействие с промышленностью, будет придерживаться более стратегически предпринимательского подхода к военно-техническому сотрудничеству и партнерству в сфере безопасности», – пообещал Эспер.

По его словам, США намерены в большей степени использовать свой военный экспорт в качестве орудия стратегической конкуренции с Россией и Китаем. «<…> В рамках военно-технического сотрудничества с другими странами мы концентрируем внимание на необходимости использовать нашу первоклассную технику, технологии и системы в качестве стратегического инструмента, чтобы совершенствовать боевой потенциал союзников и партнеров, одновременно обеспечивая оперативную совместимость с нашими вооруженными силами и углубляя отношения между нашими государствами», – сказал шеф Пентагона.

В связи с этим он уточнил, что в 2019 финансовом году объемы поставок американского оружия и военной техники второй раз подряд превысили 55 млрд долларов. В настоящее время в регионах Индийского и Тихого океанов США рассматривают возможность заключения военных контрактов на сумму более 160 млрд долларов, добавил Эспер.

Кроме того, он указал, что Вашингтон будет активно применять передачу зарубежным партнерам излишков американских вооружений как внешнеполитический инструмент, прежде всего в системе отношений с Пекином. «В качестве дополнительного средства противодействия китайской агрессии мы также передаем излишки военной техники партнерам в регионе. К примеру, мы передаем Вьетнаму дополнительный сторожевой корабль большой автономности для укрепления безопасности в Южно-Китайском море», – отметил министр.

«Сила наших военных продаж как инструмента продвижения наших отношений равна их потенциалу расширения инновационной гонки нашей промышленной базы, а также стратегической конкуренции на глобальном рынке», – полагает Эспер.

Руководитель военного ведомства отметил, что американцы настроены в свете вышеизложенного на «модернизацию [своей системы] военно-технического сотрудничества».

Ранее директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев заявил о «полубандитском прессинге» на покупателей российского оружия.