 

В центре Харькова водительница вылетела в реку, пытаясь объехать кошку

20.10.2020, 22:45, Новости дня

В центре Харькова женщина за рулем Kia Sorento упала в реку. Об этом Общественному сообщил пресс-секретарь Управления патрульной полиции в Харьковской области Дмитрий Гайдук.

“Как она объяснила патрульным, когда она двигалась, увидела на дороге кошку. И чтобы избежать наезда на животное, направила транспортное средство в сторону бордюра. После чего у автомобиля началось неконтролируемый движение, и уже произошло падение в воду”, – сказал Гайдук.

По его словам, алкотестер показал, что женщина была трезвой. Автомобиль достали из воды. На водительницу составили админпротокол по статье 124 (нарушение правил дорожного движения, которые привели к повреждению транспорта и элементов проезжей части) Кодекса Украины об административных правонарушениях. 

ВИДЕОВидео: Суспільне Харків / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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