Мнение: Умная колонка с глазами, арифмометр «Феликс» и автономный квадрокоптер

20.10.2020, 22:30, Разное

1. До создания массовых дешёвых роботов, которые будут внешне похожи на классических роботов в представлении середины XX века, остался один шаг. Говорить умные колонки умеют уже давно, а теперь для них придумали ещё и глаза:

https://nplus1.ru/news/2020/10/16/smart-eyes

https://www.youtube.com/watch?

Инженер создал для умной колонки насадку с глазами. Они открываются, когда колонка слышит фразу активации, и показывают, что устройство слушает человека в текущий момент. Описание проекта опубликовано на личном сайте разработчика.

Умные колонки общаются с людьми естественным для них образом — голосом и простыми словами. Кроме того, у каждого голосового помощника своя манера разговора и возможности, которые не меняются со временем. Из-за этого люди при общении воспринимают голосовых помощников отчасти как одушевленных существ, а не только как инструмент.

Продаваемые сегодня умные колонки после того, как слышат фразу активации, всегда показывают, что слушают команды человека с помощью световой индикации, однако такой метод не похож на общение с живым существом и контрастирует с реалистичным и эмоциональным голосом колонки. При этом уже существуют исследования в области человеко-компьютерного взаимодействия, показывающие, что отсутствие у роботов ключевых элементов лица значительно повышает недоверие к нему.

Остаётся разработать недорогие манипуляторы и приделать их к колонке. Остальное уже не так сложно. Без ног можно временно обойтись, заменив их колёсиками. К «голове» привинчиваем декоративные рожки-антенны, голос меняем с приятно-женского на скрипуче-электронный, и вуаля – робот, о котором мечтали наши дедушки, готов.

2. Оказывается, легендарный арифмометр «Феликс» является нашей оригинальной, российской разработкой:



https://www.nkj.ru/archive/articles/38885/

https://ru.wikipedia.org/wiki/Феликс_(арифмометр)



Молодой швед Вильголдт Однер приехал в Петербург в 1868 году: без денег, но с горячим желанием сделать у нас карьеру. Работая инженером, он создал новую модель арифмометра и в 1885 году открыл небольшую мастерскую, в которой наладил выпуск своего изобретения.



Через пять лет мастерская выросла до размера завода с сотней станков, арифмометры выпускались тысячами. После 1917 года завод Однера национализировали и переименовали в «Первый ремонтно-строительный», производство арифмометров закрыли.



В 1925 году производство арифмометров Однера снова открыли, но уже не в Петербурге, а в Москве, на Сущевском механическом заводе имени Дзержинского (до революции — «Товарищество Сущевского завода несгораемых шкафов и кухонных плит»). В 1931 году арифмометр Однера переименовали в «Феликс», под этой маркой прибор и выпускали до конца 1970-х годов.

3. Интересное изобретение предлагает читатель areliability — автономный квадрокоптер:

https://areliability.livejournal.com/557.html

Одна из основных проблем, с которой сталкивается каждый БЛА и разработчик БЛА (беспилотный летательный аппарат) — это где подзарядить аккумулятор. Например, в глухой сибирской тайге, в горах или…на Марсе.

Если мы хотим по настоящему автономный квадрокоптер, мы должны тащить с собой запас сменных аккумуляторов, зарядное устройство и т.д. Стоп! А что если наш квадрик будет тащить на себе в качестве полезной нагрузки солнечную панель с зарядным устройством?

Например такую. Можно закинуть на вертолете и спустить на парашютах автономную платформу, состоящую из четырех квадрокоптеров и большой солнечной зарядной панели на ПВХ раме в какой-нибудь Богом забытый регион, где много солнца, но нет никого электричества, а завозить солярку очень дорого. И мы с вами получаем автономный квадрокоптер!

Подобная система отлично подойдёт для удаленных районов нашей необъятной для решения задач мониторинга, патрулирования, охраны лесов и многого другого. А так же для разведки или в качестве «спящего оружия». Где-нибудь в жаркой, солнечной стране. Как вариант, такой автономный квадрокоптер будет незаменимым для исследования планет, имеющих атмосферу.