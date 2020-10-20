 

Мнение: “Останови, молю Бога! Помогите! Помогите!”

20.10.2020, 22:15, Разное

Какая-то странная жесть. В Оренбурге водитель отказался выпускать из машины пассажиров — мать с сыном, — и у пацана случилась истерика.

Таксист довез до конечной точки пассажиров. Женщина платить отказалась, потому что, по ее словам, водитель привез их не туда. Водила такого расклада не ожидал и сказал, что она сама указала эту точку. Платить никто не собирался, как и выходить из машины. Тогда таксист решил проучить мамашку с сыном и повёз их подальше от места назначения.

Дальше ситуация обрела еще более странный характер: пацан, к слову, немаленький, начал дичайшую истерику. Он просил выпустить их, при этом орал так, будто в этой тачке их убивают. Водитель продолжил путь, а мать мальчика с невозмутимым лицом начала кому-то звонить, чтобы рассказать о случившемся. Подросток ревел и умолял мать отдать таксисту деньги. История закончилась тем, что водитель вышвырнул из машины семейку.

Мне кажется, все в этой ситуации повели себя не совсем адекватно. Но судя по тому, как орал достаточно взрослый ребенок, с головой у него есть явные проблемы. Как мы знаем, большинство проблем идет из семьи, и, глядя на реакцию мамашки, эта теория подтверждается. Какого черта взрослые люди не пытаются договориться мирным способом хотя бы ради того, чтоб не пугать ребенка? И какого черта этот ребенок так орет, будто его разрывают на части?

Источник: Достало



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