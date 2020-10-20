Вторая волна заливает Альбион

20.10.2020, 22:10, Разное

В Великобритании катастрофический рост заразившихся и умерших от коронавируса.

В трудные времена, будь то стихийное бедствие, пандемия или война, ничего нет важнее доверия жителей правительству. Тогда можно ждать единства, готовности нации на «кровь, пот и труд» ради победы.

В последние месяцы доверие, которое возникло в Великобритании к правительству прошлой весной на фоне сопротивления COVID-19, стремительно падало. Между тем вторая волна эпидемии, которую европейская пресса называет «цунами», уже в Соединенном Королевстве.

Еженедельная жатва смерти в стране выросла за последние семь дней на 82% — до 750 погибших в неделю.

Для сравнения: 1 сентября было зафиксировано 3 смерти в день, неделю назад — 87 смертей в день, в минувшую пятницу — 138. Распространение заражений стремительно растет — последние данные показывают по 16–19 тысяч новых случаев в день, что почти в 3 раза больше, чем на весеннем пике в апреле.

Диапазон числа R (это показатель заразности болезни) по всей Великобритании оценивается в 1,3–1,5 на конец недели, а значит, число зараженных начинает расти в геометрической прогрессии. Неслучайно еженедельные обследования Национальной статистической службы и их моделирование на базе данных от начала октября дают критически тревожные оценки — до 27 тысяч новых случаев в день.

Ситуация осложняется естественными региональными различиями. При общем росте заболеваний ситуация на северо-западе и северо-востоке Англии значительно хуже, чем на юге и востоке.

Уличная информация о «среднем» уровне угрозы распространения коронавируса в Великобритании. Со списком требований к пешеходам к переходам: не встречаться группами больше 6 челвоек, соблюдать социальную дистанцию и работать из дома. Фото: EPA

Британская пресса и социальные сети активно винят правительство в неспособности противостоять нынешней волне эпидемии.

Еще три с лишним недели назад Научная группа по чрезвычайным ситуациям (The Scientific Advisory Group for Emergencies — SAGE), которая уже много лет консультирует британское правительство, рекомендовала двухнедельный национальный локдаун, чтобы уже через месяц выйти на умеренные показатели.

Правительство Бориса Джонсона отклонило этот призыв, предпочтя районирование: определены три уровня показателей инфекционной угрозы, при достижении которых вводятся локальные карантинные меры, которые, однако, даже в самом крайнем случае не предполагают «строгостей» первой волны.

Сторонники премьера оценивают решение как удачный баланс между спасением жизней и экономики. Однако

в прессе в основном оценивают этот подход правительства как демонстрацию приоритета экономики над жизнью людей.

Это воспринимается болезненно и даже с возмущением, тем более что и с технической точки зрения значительная часть научного сообщества и оппозиция считают, что запоздалые и мудреные правила, недостаточная жесткость мер все равно приведут к национальному карантину, который будет тем длиннее и труднее, чем позже будет объявлен.

Именно этот урок, казалось, был получен правительством в начале весны, но, как выясняется, не выучен, отмечает оппозиционная пресса.

И вот уже половина населения Англии, включая Лондон, оказалась в условиях высоких или очень высоких ограничений — перешла во вторую категорию неблагоприятных районов. С полуночи субботы жителям «зоны повышенной опасности заражения», не проживающим под одной крышей, нельзя встречаться в домах, пабах и ресторанах. Общение на открытых пространствах разрешено лишь компаниям в составе не более шести человек.

Но есть и более «несчастные». В самую опасную, третью категорию безропотно перешли Ливерпуль и графство Ланкашир, которое «сидело» на дополнительном карантине еще летом, получив финансовую поддержку в 42 миллиона фунтов стерлингов.

Но некоторые — как Манчестер, например — «взбунтовались»: мэр города Энди Бернхэм и ряд других региональных лидеров заявили о «диктате Уайтхолла», который продолжает вводить новые правила без консультаций, а местные власти узнают о решениях правительства из газет.

Между местными лидерами Большого Манчестера и центральным правительством в отношении согласия на введение новых мер пока согласия нет, в переговорах возник тупик, и Джонсон даже угрожает, что ему «может понадобиться вмешательство», если меры не будут согласованы.

Предупреждение о временных ограничениях в одном из районов Лондона. Фото: EPA

В обществе широко распространено мнение, что авторитет правительства падает заслуженно. Преградой для второй волны коронавируса должна была стать широко разрекламированная властями система тестирования и отслеживания инфицированных для их своевременной изоляции (Test and trace). Но она не сработала.

«Лучшую в мире систему» Борис Джонсон обещал ввести в действие еще к 1 июня. («Нам не нужна «лучшая в мире», — парировали критики, — нам нужна просто работающая».) Но хотя в проект вложили 12 млрд фунтов стерлингов, в его работе постоянно появляются все новые «дыры». Система просто не успевает за темпами, которыми растет количество инфицированных. Премьер и министр здравоохранения Мэтт Хэнкок обещали к концу октября выйти на уровень 500 000 ежедневных тестов, но в настоящее время мощность составляет около 350 000 и растет лишь на 5% в неделю.

Проблема еще и с качеством. В конце сентября из-за технического сбоя система «потеряла» около 16 тысяч инфицированных. Только 32,6% результатов тестов готовы в течение решающих 24 часов, что намного меньше уровня середины лета. И только 62,6% людей, контактировавших с инфицированными, реально отслеживается.

При этом никакой критики и советов премьер не принимает.

«Нежелание премьера признать проблемы системы отслеживания вируса и есть собственно проблема», —

заявил лидер лейбористов Кир Стармер, который еженедельно критикует работу правительства в парламенте. Но в ответ он получает обвинения в расколе и недостатке патриотизма. Подход на удивление знакомый.

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Лейбористы сформулировали свою стратегию как «Локдаун 2.0», цель которого — выиграть время для внедрения и отладки программы массового тестирования, регулярно проверяющего всех на наличие вируса. Но правительство идет по другому пути. «Мы не должны питать никаких иллюзий», — прокомментировал предложения премьера главный научный консультант правительства Крис Уитти, стоя прямо рядом с Джонсоном, объявляющим детали будущей конструкции.

Деятельность правительства по борьбе с пандемией сопровождается многочисленными скандалами, но консерваторы на обвинения в коррупции и острые вопросы отвечают демагогически и с деланым хладнокровием: «Это возмутительный вопрос, ниже достоинства благородного джентльмена», — ответил недавно в парламенте лидер палаты общин, один из лидеров тори Джейкоб Рис-Могг на требование о назначении дебатов относительно контрактов, заключенных правительством.

В результате «сетевая оппозиция» в Британии с завистью смотрит на Францию, где полиция провела обыски в домах высокопоставленных членов правительства в рамках расследования их финансовых действий в борьбе с пандемией.

Хотя показатели заболеваемости растут по всей Европе, британцы чувствуют себя особенно незащищенными.

Евгения Диллендорф

Собственный корреспондент «Новой» в Великобритании

Лондон