Сирены тревоги сработали на юге Израиля

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20.10.2020, 22:08, Новости дня

Сирены, оповещающие о возможном ракетном ударе, сработали на юге Израиля, сообщила армейская пресс-служба.

«Сирены прозвучали в районе, примыкающем к сектору Газа», – передает заявление армии РИА «Новости».

Позже ТАСС со ссылкой на армию Израиля сообщил, что израильская система ПОВ «Железный купол» перехватила запущенную из сектора Газа ракету.

Напомним, 22 августа Израиль поразил цели в секторе Газа в ответ на запуск ракеты. Позже Израиль дважды за ночь атаковал позиции ХАМАС в секторе Газа. Как сообщила пресс-служба оборонного ведомства, удар был нанесен в ответ на ракетный обстрел израильской территории со стороны палестинских радикалов.



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