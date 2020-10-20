США решили нарастить число ракет в Европе и Азии до уровня РФ и КНР

20.10.2020, 22:08, Новости дня

Вашингтон намерен увеличить количество ракет средней и меньшей дальности в Европе и Азии до уровня РФ и Китая, сообщил министр обороны США Марк Эспер.

Глава Пентагона заявил, что Москва и Пекин якобы развернули большое количество ракет в Индийско-Тихоокеанском регионе в нарушение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, передает ТАСС.

«Так что мы привержены тому, чтобы развернуть такие же силы на обоих театрах военных действий», – сказал он.

Также, по мнению Эспера, США и союзники должны агрессивно конкурировать с Россией во всех частях мира, ожидая худшего сценарию событий. Он также отметил, что в Штатах не ожидали возрождения РФ после распада СССР.

«Раз это соревнование мировых держав, то это имеет глобальный характер. Мы видим, как РФ и Китай действуют в Америках, Африке, на Ближнем Востоке, в Арктике и Антарктике. Мы должны конкурировать, мы должны конкурировать агрессивно. Все мы вместе. И если сдерживание не сработает, то мы должны быть готовы к худшему», – приводит слова Эспера РИА «Новости».

Кроме того, в своем заявлении глава Пентагона сообщил о требовании Вашингтона к союзникам вкладывать в оборону по 2% ВВП, чтобы быть способными сдержать Россию и Китай.

«Наши угрозы скорее усугубились, пока страны обращаются к внутренней ситуации, чтобы восстановиться. В то же время наши конкуренты пытаются использовать это. Поэтому мы призываем все страны-члены (НАТО) соблюдать свои обязательства и делать больший вклад в нашу общую безопасность. Это распространяется и за пределы НАТО. Мы ожидаем, что все союзники будут инвестировать в оборону больше – по крайней мере 2% ВВП как самый минимум. Мы также ожидаем, что они (союзники) будут способны, смогут и захотят развернуть свои силы, когда случатся проблемы. Мы ожидаем, что они будут стоять плечом к плечу с США в противостоянии плохому поведению Китая и российской агрессии», – отметил Эспер.

В феврале 2019 года США в одностороннем порядке объявили о запуске процедуры прекращения действия ДРСМД 1 февраля 2019 года. 4 марта президент РФ Владимир Путин также подписал указ о приостановлении Россией выполнения ДРСМД.

Напомним, в пятницу президент РФ Владимир Путин предложил продлить действующий Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений без каких-либо условий на год. Белый дом заявил, что американская сторона отказывается от предложения российского лидера, но выразил надежду, что РФ «пересмотрит свою позицию до того, как начнется дорогостоящая гонка вооружений».

Между тем в администрации президента США Дональда Трампа заявили, что стороны близки к продлению договора СНВ-3.