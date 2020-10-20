Космос уплотняется за пределами Солнечной системы

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20.10.2020, 21:55, Новости дня

Ученые получили очередное подтверждение тому, что космическое пространство не представляет собой полный вакуум. Но самое интересное то, что за границами Солнечной системы оно уплотняется.

Так в межпланетном пространстве вокруг Солнца плотность составляет от 3 до 10 протонов на кубический сантиметр. Показатель растет, как только вы попадаете за границу Солнечной системы. Эти данные отослал на Землю зонд «Вояджер-2», вышедший в межзвездное пространство два года назад.

Ранее такие же сообщения приходили от аппарата «Вояджер-1», который оказался вне Солнечной системы в 2012 году. Если это не локальное уплотнение, то наше светило создает особую атмосферу, некий пузырь, в котором по орбитам вращаются все планеты и астероиды, включая Землю.



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