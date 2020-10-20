В Млечном Пути нашли следы столкновения с другой галактикой

20.10.2020, 21:55, Новости дня

На окраине Млечного пути астрономы обнаружили недавно странное скопление звезд, не характерное для «местных» условий. Ученые считают, что это следы столкновения с карликовой галактикой.

Согласно расчетам, произойти данная космическая катастрофа могла примерно три миллиарда лет назад. Подобные образования из звезд можно наблюдать в других галактиках, которые сталкивались между собой, сливались и т.д. Но поскольку в Млечном пути это скопление невелико, галактика, с которой он столкнулся, видимо, была карликовой.

По словам специалистов, это первый случай, когда ученые смогли обнаружить следы межгалактического столкновения такого масштаба, в котором участвовал наш родной Млечный путь. Подробное сообщение об открытии опубликовал журнал Astrophysical Journal.