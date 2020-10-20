Доктор Мясников назвал главные причины плохого иммунитета

20.10.2020, 21:53, Разное

Доктор Александр Мясников назвал главные причины плохого иммунитета. Такие факторы, как переохлаждение, постоянный стресс пагубно влияют на защитные свойства организма человека.

Иммунная система человека может становиться уязвимой из-за вредных привычек. Если человек ведет неправильный образ жизни, плохо питается, курит, употребляет алкоголь, не занимается физическими нагрузками, ест вредную пищу – это все влияет на состояние иммунитета, делая его слабым и не способным противостоять инфекциям и вирусам. Другими разрушающими защитную систему организма факторами являются стресс, переедание, хронические инфекции, неполноценный сон.

По словам медика и телеведущего, хороший иммунитет может быть только у человека, ведущего здоровый образ жизни. Коллега Александра Мясникова – доктор медицинских наук Николай Филатов добавил во время беседы в эфире канала “Россия 1”, что на иммунитет также влияет переохлаждение. У людей иммунные статусы отличаются, и восстановление во время болезни зависит от этих индивидуальных особенностей.