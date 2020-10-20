 

Сложности самодиагностики: Рак легкого можно принять за COVID-19

20.10.2020, 21:50, Разное

В некоммерческой организации Cancer research UK считают, что рекомендация оставаться дома и изолироваться в случае появления сухого кашля могла привести к тому, что многие люди с опозданием получают необходимую помощь при раке легкого. Согласно британским данным, в 2020 году врачи направляли пациентов на обследование по поводу подозрений на рак легкого на 40% реже, чем годом раньше, сообщает The Guardian. Рак легких стали чаще диагностировать на поздних стадиях.

Издание описывает случай Хелен, 46-летней жительницы Британии. В январе 2020 года у нее появились симптомы респираторной инфекции. Спустя месяц после лечения симптомы вернулись. Женщина предположила, что это рецидив инфекции или COVID-19.

Врач общей практики назначил ей антибиотики и посоветовал не идти в больницу на рентген в связи с пандемией. Но кашель продолжался, к нему присоединилось свистящее дыхание, одышка и слабость. Эти симптомы позволили Хелен предположить, что у нее затяжное течение COVID-19.

В июле Хелен прошла рентгенографию, уже после появления кровохаркания. Врачи обнаружили у нее опухоли в обеих легких. Гистологический анализ показал, что у нее был медленнорастущий рак. The Guardian утверждает, что этот случай не уникален.

Хелен поправилась после проведенного лечения. «Если бы не COVID-19, я была бы более настойчивой при посещении врачей. Не занимайтесь самодиагностикой и требуйте действий», – сказала она.

 «На всех видах рака очень тяжело отразилась пандемия, но рак легкого столкнулся с дополнительными проблемами из-за общих симптомов – кашля, который часто считают признаком COVID-19», – сказала, Пола Чедвик (Paula Chadwick), исполнительный директор некоммерческой организации Фонд Роя Кэсла (Roy Castle foundation), которая занимается борьбой с раком легкого.



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