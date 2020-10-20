 

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Скобцевой

20.10.2020, 21:48, Новости дня

Президент Владимир Путин выразил соболезнования режиссеру Федору Бондарчуку в связи со смертью его матери, народной артистки РСФСР Ирины Скобцевой. Глава государства отметил, что она была человеком яркого дарования и душевной щедрости, сообщила пресс-служба Кремля.

«Ирины Скобцевой больше нет с нами, но осталось ее творческое наследие, десятки замечательных киноработ. Осталась добрая, светлая память о ней», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Российский лидер также добавил, что Скобцева была «прекрасной актрисой, человеком яркого дарования и душевной щедрости, подавала коллегам, ученикам, зрителям настоящий пример преданности профессии, многолетнего подвижнического труда на благо отечественной культуры».

Прощание с народной артисткой пройдет 22 октября в Москве на Новодевичьем кладбище, сообщается в Instagram кинокомпании Art Pictures.

«Прощание пройдет в четверг, 22 октября, в 14.00 на Новодевичьем кладбище. Я буду признателен тем, кто сможет присутствовать лично. И, учитывая эпидемиологическую ситуацию в Москве, прошу всех, а особенно пожилых людей, воспользоваться масками и стараться соблюдать дистанцию на прощании с Ириной Константиновной», – передаются в сообщении слова ее сына Федора Бондарчука.

Напомним, народная артистка РСФСР умерла на 94-м году жизни.

Ирина Скобцева – российская актриса, народная артистка РСФСР (1974). Родилась 22 августа 1927 года в Туле. Училась на искусствоведческом отделении исторического факультета МГУ, в годы учебы играла в студенческом театре. После поступила в Школу-студию МХАТ (курс Александра Карева).

В кино дебютировала в 1955 году в фильме Сергея Юткевича «Отелло» в роли Дездемоны. В 1956 году кинолента участвовала в основной конкурсной программе Каннского кинофестиваля и была удостоена приза за лучшую режиссуру, а сама актриса – звания «Мисс шарм Каннского кинофестиваля».

После Скобцева снялась во множестве советских и российских фильмов. В их числе киноленты «Сережа», «Война и мир», «Зигзаг удачи», «Любовь земная».



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