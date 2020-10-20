УЕФА запретил матчи в Азербайджане и Армении

20.10.2020, 21:48, Новости дня

Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретил проведение матчей клубного уровня и игр национальных сборных в Азербайджане и Армении в связи с боевыми действиями в Нагорном Карабахе.

В УЕФА посчитали, что сейчас условия для матчей под эгидой союза в этих странах не выполняются, передает РИА «Новости».

Федерации футбола Азербайджана и Армении должны будут предоставить альтернативные варианты мест проведения домашних игр. При этом решение о запрете не повлияет на планы УЕФА провести матчи чемпионата Европы в Баку в 2021 году.

В начале октября УЕФА перенес домашние встречи сборных Азербайджана и Армении в Лиге наций.

Обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. После переговоров в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении договоренностей. Ереван и Баку снова решили объявить перемирие с полуночи 18 октября. Вскоре и Армения, и Азербайджан опять обвинили друг друга в нарушении перемирия.