ФК «Зенит» проиграл «Брюгге» на старте группового этапа Лиги чемпионов

20.10.2020, 21:48, Новости дня

Футболисты петербургского «Зенита» уступили бельгийскому «Брюгге» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/21.

Встреча группы F, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась победой гостей со счетом 2:1. В составе «Брюгге» голы забили Эммануэль Деннис (63-я минута) и Шарль де Кетеларе (90+3). Автоголом отметился вратарь гостей Итан Хорват (74-я), передает РИА «Новости».

«Зенит» во втором туре 28 октября сыграет в гостях с дортмундской «Боруссией», «Брюгге» в тот же день примет римский «Лацио».

Напомним, 24 августа германская «Бавария» одержала победу над французским «Пари Сен-Жермен» в финале футбольной Лиги чемпионов в Лиссабоне.