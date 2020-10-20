От одежды авторства Макса Барских до дропа Алены Ахмадуллиной: лукбуки новых коллекций

20.10.2020, 21:30, Разное

Alena Akhmadullina

В августе бренд Alena Akhmadullina объявил, что переходит на систему поставок дропами, каждый из которых рассказывает новую историю о современной Царевне. Дроп октябрь-ноябрь посвящен размышлениям об истоках русской культуры в концепции “жизнь как искусство”. В первую очередь, это проявляется в палитре коллекции, нехарактерно для Alena Akhmadullina выстроенной на контрасте черного и белого. Второе направление – настроение спокойствия и защищенности: пальто и джемперы обволакивающих силуэтов из мягкой шерсти, куртки с уютной стежкой, высокие вороты и объемные рукава. Лейтмотивом капсулы стала фраза “God is my favorite designer”.

NICK VANGARD

Макс Барских запустил собственную линию одежды под брендом NICK VANGARD. Его дебютная коллекция — Industrial Habits – позиционируется как одежда для “рок-звезд нового поколения, для тех, кто чувствует моду за рамками клише”. В дроп вошли платья, многие из которых украшены мерцающими пайетками, перьями и блестками, платья-смокинги, платья макси-длины с открытыми плечами, жакеты прямого силуэта, классические черные брюки с завышенной талией, брюки и платья из эко-кожи.

MATÜ

Новая коллекция российского бренда посвящена красоте местной природы и единению разных народностей и культур. Она состоит из восьми моделей, каждая из которых получила название в честь уникальных мест России и близлежащих стран. Например, название длинной шубы Мая отсылает к реке в Якутии, а рекой, которая берет свое начало у ледника Геблер в Алтае, названо классическое пальто Катунь с рукавом-реглан. В качестве аксессуара MATÜ предлагают зимнюю версию панамы.

“Снежная Королева” х Lina Dembikova

Компания “Снежная Королева” и селебрити-стилист Лина Дембикова представили вторую совместную коллекцию. Слоган коллаборации – “Я выбираю тебя”. “Я хочу, чтобы каждый мог выбирать лучшее для себя, для близких и даже для незнакомых. Создавая эту коллекцию, я выбирала лучшее для нашей аудитории. В этом сезоне мы приняли решение сделать парную линейку, что стало логичным продолжением проработки функционального гардероба”, – говорит Лина Дембикова.

OGANESYAN

Новая осенне-зимняя коллекция — это высказывание бренда о гендерной свободе и канонических идеях равенства. Здесь — новые модели универсальных брюк, ассиметричные пиджаки, жаккардовые сюртуки, свободные лонгсливы и рубашки, концептуальные сумки и кольца. Интеллектуальная небрежность при инженерной точности, без гендерных ограничений, но с манифестацией равенства – выбор OGANESYAN.

SILVASHI

Бренд SILVASHI представил лукбук нового дропа для женщин и мужчин, съемки которого прошли в экологичном дизайнерском доме, созданном из морского контейнера. Каждая деталь – от выбора тканей и цветов до локации съемки – отражает философию “новых домоседов”, которыми в текущих условиях становятся все больше жителей больших городов. Жакеты из vegan-кожи, денима и коттона, струящееся платье из вискозы, трикотажный комплект из асимметричной юбки и кардигана – все изделия выполнены из экологичных материалов и создают ощущение комфорта.