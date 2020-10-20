Названы необычные свойства витамина Е для организма человека

20.10.2020, 21:17, Разное

Ученые, представляющие Техасский технический университет, назвали необычные свойства витамина Е для организма человека. Они выяснили, что токоферол является мощным антиоксидантом, имеющим омолаживающий эффект.

Витамин Е представляет собой жидкое прозрачное вещество маслянистой текстуры, отличающееся светло-желтым оттенком. Он способен защитить ткани от пагубного воздействия токсинов. Нехватка витамина может стать причиной анемии и вялости. Жирорастворимое вещество не только полезно для поддержания здоровья сердца, глаз, но и считается омолаживающим средством. Токоферол рекомендуется использовать для защиты кожи от солнечных лучей, снятия раздражения, увлажнения.

Еще одна немаловажная функция микроэлемента – помощь в развитии формирования нервной системы и мозга у эмбрионов. Витамин способствует улучшению когнитивных функций, позволяет предотвратить развитие болезни Альцгеймера. Благодаря приему токоферола можно сохранить кровеносные сосуды, сердце и мозг от повреждений и воспалительных процессов. Медики предостерегают, что из-за чрезмерного потребления витамина Е может ухудшиться свертываемость крови и увеличиться вероятность возникновения сердечной недостаточности у пациентов с диабетом.