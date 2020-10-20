Мнение: Правильная рефлексия
20.10.2020, 21:10, Разное
Почему опасно вместо рефлексии вести диалоги с короной?
Корона растет, связь с реальностью становится еще хуже, причем не только в этом ресурсе.
И рефлексия блокируется, вы теряете главную опору – опору на свои ощущения.
Получается, что у вас корона заменяет не только самооценку, но и рефлексию тоже.
Совсем труба.
Вот автор последнего письма ведет с короной диалоги, думая, что рефлексирует и медитирует.
Она растит корону, гробит свою рефлексию и свою спонтанность.
Как должна была выглядеть нормальная рефлексия в ее случае?
Она увидела свои фотографии и почувствовала шок.
Отрефлексировала разрыв между ожидаемым и полученным. Большой и болезненный разрыв.
На этом рефлексия должна закончиться.
Рефлексия нужна не для того, чтобы вести диалоги и дискуссии.
Так вы пытаетесь надавить на свою рефлексию щипцами или отговорить ее чувствовать это, а не то. Вы сидите и занимаетесь тем, что пытаетесь сломать свою рефлексию. Рефлексия вам сигнализирует о боли, а вы начинаете: ну нет, давай приглядимся получше, ну это все не так уж больно, вспомни то, подумай это, представь другое. Зачем вы долбаете рефлексию щипцами и натягиваете на нее корону? Вы учите себя не верить своим ощущениям, учите подменять реальные ощущения иллюзиями и вместо того, чтобы чувствовать, вы пытаетесь мыслить.
Вы занимаетесь очень вредными вещами.
Отрефлексировали эмоцию, уточнили по поводу чего она, и все. Точка. Рефлексия закончилась.
Дальнейшим должна заниматься не рефлексия. И уж конечно не корона.
Если вы отрефлексировали боль или разочарование или злость и определили источник, вы должны оценить с помощью локуса контроля, насколько этот источник в ваших границах.
Если источник далеко от границ, значит ваша самооценка завышена.
Вот как определяется наличие короны.
Авторы писем часто спрашивают: как понять, корона или не корона.
Вот так понять. Честно отрефлексировали эмоцию, честно определили ее источник и посмотрели, есть ли у вас рычаг, чтобы воздействовать на этот источник.
В последнем письме автор испытывает боль, что фото отличается от ее представления о себе.
Если источник боли – фото, этот источник далеко от границ и пытаться изменить его – растить корону. Чем автор и занимается. Она пытается повлиять на фото, со своей стороны сделать увиденное лучше.
Если источник боли – нереалистичные представления о себе, этот источник внутри границ, ей надо просто снять корону и принять, что она в реальности тоже не такая красавица, как вообразила. На удачных фото получше, на неудачных похуже, но такой болезненной и колоссальной разницы не должно быть. Такая разница говорит о том, что ваше представление о себе совершенно не реалистично. И очень опасно жить с таким разрывом. Это вмешивается в каждый ваш поступок и вы живете как слепой.
Так честная рефлексия помогает снять корону и поправить границы.
Нашли источник боли внутри границ – и убираете его. Лучше действиями, а не мыслями, но и правильными мыслями тоже.
И это касается любых других примеров.
Попробуйте привести примеры, взять свою проблему или любую чужую, даже смоделированную и посмотреть эту схему.
1. Честная рефлексия, чтобы установить эмоцию и источник этой эмоции.
2. Настройка локуса контроля, чтобы обнаружить где источник – вне границ или внутри границ.
3. Настройка самооценки, чтобы увидеть реальные рычаги (часто после этого приходится снова вернуться к локусу и границам и пересмотреть, самооценка работает только вместе с локусом)
4. Настройка саморегуляции для решения проблемы (планирование и начало действий).
Вот эти четыре шага позволяют получить высокую мотивацию.
А высокая мотивация – это и есть то самое активное, бодрое, деятельное состояние – хороший уровень спонтанности.
Обратите внимание, люди в короне вечно хотят получить хорошее состояние без деятельности и даже без мотивации к деятельности. Они хотят взломать энергетический банк и получить зарплату без работы, украсть.
Именно поэтому они живут в тюрьме, то есть в башне или в яме.
Источник: Эволюция
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