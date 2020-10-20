Мнение: Правильная рефлексия

20.10.2020, 21:10, Разное

Почему опасно вместо рефлексии вести диалоги с короной?

Корона растет, связь с реальностью становится еще хуже, причем не только в этом ресурсе.

И рефлексия блокируется, вы теряете главную опору – опору на свои ощущения.

Получается, что у вас корона заменяет не только самооценку, но и рефлексию тоже.

Совсем труба.

Вот автор последнего письма ведет с короной диалоги, думая, что рефлексирует и медитирует.

Она растит корону, гробит свою рефлексию и свою спонтанность.

Как должна была выглядеть нормальная рефлексия в ее случае?

Она увидела свои фотографии и почувствовала шок.

Отрефлексировала разрыв между ожидаемым и полученным. Большой и болезненный разрыв.

На этом рефлексия должна закончиться.

Рефлексия нужна не для того, чтобы вести диалоги и дискуссии.

Так вы пытаетесь надавить на свою рефлексию щипцами или отговорить ее чувствовать это, а не то. Вы сидите и занимаетесь тем, что пытаетесь сломать свою рефлексию. Рефлексия вам сигнализирует о боли, а вы начинаете: ну нет, давай приглядимся получше, ну это все не так уж больно, вспомни то, подумай это, представь другое. Зачем вы долбаете рефлексию щипцами и натягиваете на нее корону? Вы учите себя не верить своим ощущениям, учите подменять реальные ощущения иллюзиями и вместо того, чтобы чувствовать, вы пытаетесь мыслить.

Вы занимаетесь очень вредными вещами.

Отрефлексировали эмоцию, уточнили по поводу чего она, и все. Точка. Рефлексия закончилась.

Дальнейшим должна заниматься не рефлексия. И уж конечно не корона.

Если вы отрефлексировали боль или разочарование или злость и определили источник, вы должны оценить с помощью локуса контроля, насколько этот источник в ваших границах.

Если источник далеко от границ, значит ваша самооценка завышена.

Вот как определяется наличие короны.

Авторы писем часто спрашивают: как понять, корона или не корона.

Вот так понять. Честно отрефлексировали эмоцию, честно определили ее источник и посмотрели, есть ли у вас рычаг, чтобы воздействовать на этот источник.

В последнем письме автор испытывает боль, что фото отличается от ее представления о себе.

Если источник боли – фото, этот источник далеко от границ и пытаться изменить его – растить корону. Чем автор и занимается. Она пытается повлиять на фото, со своей стороны сделать увиденное лучше.

Если источник боли – нереалистичные представления о себе, этот источник внутри границ, ей надо просто снять корону и принять, что она в реальности тоже не такая красавица, как вообразила. На удачных фото получше, на неудачных похуже, но такой болезненной и колоссальной разницы не должно быть. Такая разница говорит о том, что ваше представление о себе совершенно не реалистично. И очень опасно жить с таким разрывом. Это вмешивается в каждый ваш поступок и вы живете как слепой.

Так честная рефлексия помогает снять корону и поправить границы.

Нашли источник боли внутри границ – и убираете его. Лучше действиями, а не мыслями, но и правильными мыслями тоже.

И это касается любых других примеров.

Попробуйте привести примеры, взять свою проблему или любую чужую, даже смоделированную и посмотреть эту схему.

1. Честная рефлексия, чтобы установить эмоцию и источник этой эмоции.

2. Настройка локуса контроля, чтобы обнаружить где источник – вне границ или внутри границ.

3. Настройка самооценки, чтобы увидеть реальные рычаги (часто после этого приходится снова вернуться к локусу и границам и пересмотреть, самооценка работает только вместе с локусом)

4. Настройка саморегуляции для решения проблемы (планирование и начало действий).

Вот эти четыре шага позволяют получить высокую мотивацию.

А высокая мотивация – это и есть то самое активное, бодрое, деятельное состояние – хороший уровень спонтанности.

Обратите внимание, люди в короне вечно хотят получить хорошее состояние без деятельности и даже без мотивации к деятельности. Они хотят взломать энергетический банк и получить зарплату без работы, украсть.

Именно поэтому они живут в тюрьме, то есть в башне или в яме.