Экономика: Российское подсолнечное масло утекает за рубеж

20.10.2020, 21:08, Новости дня

Подсолнечное масло в РФ может подорожать. Пока рост цен на этот продукт и сырье для его производства зафиксирован в оптовом звене. Однако по цепочке цены должны вырасти и в магазинах. Что же происходит с этим социально значимым продуктом?

На внутреннем рынке котировки подсолнечного масла выросли на 6,6% до 74 175 тыс. рублей за тонну (с НДС). Этот новый ценовой рекорд зафиксировали в обзоре аналитического центра «Совэкон». Тонна подсолнечника (сырья для производства масла) подорожала на 4,66% до 30 875 тыс. рублей (без НДС). В «Совэконе» считают, что основная причина в скачке экспортных цен. Подсолнечное масло на экспорт подорожало на 3,78% до 960 долларов за тонну.

Все дело в росте цен на подсолнечник, отмечает исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев. По его словам, сельхозпроизводители придерживают у себя масличные, не продают их. Тем самым, у переработчиков запасов сырья для производства подсолнечного масла осталось максимум на один-два месяца.

Рост цен объясняется просто, говорит гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. «У нас в этом сезоне относительно невысокий урожай (по сравнению с рекордным в прошлом году), и в соседней Украине – тоже», – говорит собеседник. Надо понимать, что это два крупнейших мировых производителя подсолнечника в мире: Украина на первом месте, а РФ – на втором. Так, на Украине урожай подсолнечника сократился на 2 млн тонн, в РФ на 19 октября собрано на 1 млн тонн меньше, чем годом ранее – 11,4 млн тонн (данные Минсельхоза). В «Совэконе» ожидают, что в этом сезоне всего будет собрано 12,2 млн тонн подсолнечника в России. Это на 3,2 млн тонн меньше, чем в рекордном 2019 году (15,4 млн тонн).

Невысокий урожай подсолнечника у двух мировых игроков оказал влияние на мировой рынок – мировые цены на него выросли. Учитывая значительный экспорт подсолнечного масла из России, это привело к росту цен внутри нашей страны.

«Цены на внутреннем рынке определяются экспортными ценами. Свою роль сыграла и девальвация рубля», – говорит Дмитрий Рылько. Иными словами, если цены внутри РФ на подсолнечник будут существенно ниже, чем на мировом рынке, то все сырье просто уйдет за рубеж, ведь там купят дороже.

При этом, нехватки сырья в России, уверяет Рылько, нет. «У нас нормальное производство, просто оно меньше по сравнению с прошлым сезоном, когда был рекордный урожай», – добавляет он. Каждый год выдавать рекорды тоже невозможно.

Так как 90% в цене подсолнечного масла – это стоимость сырья, то по цепочке выросла стоимость и конечного продукта в оптовом звене, объясняет Мальцев из Масложирового союза. По логике рынка, следующий шаг – это удорожание бутылки подсолнечного масла на полках в российских магазинах.

«Стоимость подсолнечного масла на полке зависит исключительно от розничных сетей и их политики. Мы (переработчики) отпускаем им продукцию на десятки процентов дешевле, чем она стоит на полке в магазине. Но как они воспользуются запасами своей маржи, это уже торговая политика сетей», – говорит Мальцев газете ВЗГЛЯД.

Директор Масложирового союза жалуется, что как только экспортные пошлины на масличные культуры снизили (по подсолнечнику и рапсу с 20% до 6,5%, а по сои – до нуля), у переработчиков сразу возникли проблемы с маржинальностью. По его словам, они работают либо с нулевой маржой, либо, как сейчас, с отрицательной. «Переработчики находятся в такой тяжелой ситуации все последние годы, но сейчас ситуация обострилась. Мы зажаты снизу сельхозпроизводителями подсолнечника и сверху – розничными сетями», – говорит он. По его мнению, только у розничных сетей есть «жирок», то есть возможность сдержать рост цен на полках в магазинах.

С одной стороны, покупательская способность сейчас не растет, с другой – розница часто перекладывает рост цен в опте на покупателя, и надеяться на другое вряд ли стоит. Несмотря на это, Минсельхоз успокаивает население: в ведомстве не ждут дефицита социально значимого продукта – подсолнечного масла. «Минсельхоз ведет работу по сохранению стабильной ценовой ситуации на продовольственном рынке, факты необоснованного завышения цен оперативно выявляются и прорабатываются совместно с Федеральной антимонопольной службой и Генеральной прокуратурой», – завили в министерстве.

Минсельхоз уверяет, что российские аграрии производят достаточно подсолнечника и для удовлетворение внутреннего потребления, и для наращивания экспорта. В 2020 году, как говорят в ведомстве, уровень самообеспеченности растительным маслом составит 176,3%. Это значит, что в РФ производят подсолнечного масла значительно больше, чем потребляют. Это действительно так. По подсолнечному маслу мы уже очень давно сами себя обеспечиваем. Другое дело, что паника среди покупателей может приводить к пустым полкам, что можно было наблюдать весной на фоне карантина и слухов о нехватке и удорожании гречки или лимонов.

Смогут ли в ведомстве остановить паническую аттаку? Что там придумают для того, чтобы подсолнечное масло не стало золотым?

По словам Мальцева, Масложировой союз совместно с Минсельхозом обсуждают меры по корректировке и стабилизации текущих цен внутри страны. «Речь идет о регулировании экспорта через разрешительный порядок экспорта сырья», – говорит он. Логика понятна: если сократить вывоз подсолнечника из страны, то это поможет сбить цены на него внутри РФ. По цепочке это поможет сбить цены на подсолнечное масло в опте, и у розницы отпадет необходимость делать выбор, что важнее – маржа или покупатель.

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