Мэр Екатеринбурга разрешил выталкивать из транспорта людей без масок

20.10.2020, 21:08, Новости дня

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что пассажиры могут сами выталкивать из общественного транспорта людей без масок.

«Можно и нужно. Все видят увеличение количества заболевших. Все понимают, что это может привести к новому режиму ограничений. При этом ограничения коснулись почти что каждого: кого-то с экономической точки зрения, которого при обучении, кого-то в работе», – сказал Высокинский прямом эфире E1.RU.

«Многие понимают, что ограничения – это не то, к чему нужно стремиться. Именно поэтому мы говорим, что нужно соблюдать масочный режим», – добавил он.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что РФ ведет борьбу с пандемией коронавируса «без рывков и шоков».

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