УЕФА отменил юношеский чемпионат Европы по футболу

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20.10.2020, 21:08, Новости дня

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) официально отменил элитный и финальный раунд юношеского чемпионата Европы по футболу-2019/20 (для игроков до 19 лет) из-за коронавируса.

«Исполнительный комитет УЕФА принял решение отменить элитный раунд и финальный турнир чемпионата Европы-2019/20 среди юношей до 19 лет, который должен был состояться в Северной Ирландии, из-за текущей нерешенной эпидемиологической ситуации в Европе и связанных с этим трудностей с поездками», – передает заявление УЕФА РИА «Новости».

Ранее элитную часть чемпионата перенесли с октября на ноябрь, а «Финал восьми» должен был пройти в Северной Ирландии в марте 2021 года.

Британские СМИ сообщали, что УЕФА из-за сложной эпидемиологической ситуации в связи с коронавирусом может сократить список городов, в которых в 2021 году пройдут матчи чемпионата Европы по футболу, в числе первых кандидатов на исключение – Санкт-Петербург.



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