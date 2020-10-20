Обострённое чувство ответственности помогло жителям Японии и Южной Кореи в борьбе с COVID-19

20.10.2020, 21:05, Новости дня

Коллективная и индивидуальная ответственность, которую с детства прививают в Японии и Южной Корее, помогла этим странам сдержать распространение коронавируса лучше, чем правительственные меры, предполагает Le Monde. При этом социальное давление, которое здесь не считается угрозой индивидуальности, доводит некоторых жителей до боязни общественного осуждения и в сочетании с депрессией может спровоцировать самоубийство.



Reuters

Хотя правительства Японии и Южной Кореи по-разному пытаются решить коронавирусный кризис, реакции населения двух стран на коллективном и индивидуальном уровне похожи, пишет Le Monde. Ни Сеул, ни Токио не вводили полного карантина, однако официальная статистика по COVID-19 может удивить: несмотря на недавние вспышки, на 15 октября в Южной Корее зарегистрировали 25 035 заболевших и 441 умершего, а в Японии — 91 402 заболевших и 1650 умерших.

Сделав выводы после эпидемии ближневосточного респираторного синдрома (MERS) в 2015 году, южнокорейские власти оперативно ввели эффективное отслеживание источников заражений. Заявления правительства, простые и последовательные, помогли населению сориентироваться. Кроме того, по приказу Сеула фармацевтические компании за рекордный срок разработали методы первоначального тестирования, что позволило быстро оценить характер распространения коронавируса.

Отслеживание заболевших вызвало общественные дебаты и беспокойство о защите личных данных. Несколько человек стали жертвами интернет-травли из-за того, что их (часто ошибочно) принимали за носителей вируса, основываясь на разглашённой информации. В результате власти ограничили объём данных в публичном доступе и раскрывают только пол, возраст больного, места, которые он посещал, и временные промежутки. Благодаря использованию «защиты от дураков», население поддержало решения правительства, несмотря на потенциальную угрозу личным данным и возможные злоупотребления служебным положением.

Что касается Японии, то сначала казалось, что эпидемия застала её врасплох: власти словно пытались избежать ответственности, отмечает французская газета. В недостаточной оперативности правительства виновато упрямое желание не отменять Олимпийские игры в Токио, которые должны были пройти в июле. Только в конце марта под давлением МОК премьер-министр Синдзо Абэ объявил, что мероприятие переносится, а через неделю, осознав всю серьёзность сложившейся ситуации, он ввёл режим ЧС.

Власти не могли законным путём закрыть торговые точки, поэтому приказали населению (особенно в провинции) соблюдать некоторые ограничительные меры: масочный режим, социальную дистанцию, гигиену рук, дистанционную работу или добровольную самоизоляцию, а также измерение температуры и дезинфекцию рук на входе в магазины и государственные учреждения. В конце мая режим ЧС сняли, однако эти меры продолжают действовать. По мнению политолога Кадзуто Судзуки из университета Хоккайдо, Токио стремился не уничтожить вирус, а скорее изолировать отдельные семьи. Кроме того, Япония закрыла границы и ввела жёсткие правила для тех иностранных резидентов, которые возвращаются в страну.

Хотя недостаточное тестирование в Японии заставляет лишь догадываться о реальных цифрах заражённых, чувство индивидуальной и коллективной ответственности сыграло ключевую роль в сдерживании вируса. Как рассказывает издание, японцев и корейцев с детства приучают к тому, чтобы они не мешали другим и соблюдали гигиену: школьники убирают в классах и вокруг школы, а взрослые без принуждения властей часто участвуют в уборке улиц. Некоторые иностранцы даже считают японцев «помешанными на уборке».

Повышенное чувство ответственности заставляет тех, кто не соблюдает необходимых ограничений, чувствовать себя виноватыми. Социальное давление, которое требует от человека делать то, что от него ожидают другие (и что он сам ожидает от других), здесь воспринимается не как угроза индивидуальности, а как обязательное условие для жизни в обществе. Однако, отмечается в статье, иногда оно переходит все границы: согласно опросу, который провёл в мае Сеульский университет, 62% опрошенных в случае заражения больше боятся общественного осуждения, чем опасности для здоровья. В Японии это давление в сочетании с депрессией из-за потери работы (главным образом среди женщин) спровоцировало рост суицидов в августе.

Тем не менее, пишет в заключение Le Monde, чувство коллективной ответственности в Японии и Южной Корее, похоже, оказалось эффективным средством для борьбы с эпидемией. Так, ношение масок в этих странах является обычным делом во время сезонных заболеваний, чтобы не заразить других и защитить себя. Япония, в отличие от Южной Кореи, столкнулась в начале пандемии с недостатком масок на рынке, однако у большинства населения они были в запасе. Вероятно, такие индивидуальные и коллективные рефлексы так же, если не больше, помогли в сдерживании COVID-19, чем правительственные меры.