В ближайшие месяцы американский эксперт прогнозирует «самое мрачное время за всю пандемию»

20.10.2020, 21:05, Новости дня

Несмотря на то что вакцина от коронавируса уже «на горизонте», ближайшие 6—12 недель для США станут «самыми мрачными за всю пандемию», заявил американский эпидемиолог Майкл Остерхолм. По мнению эксперта, в это время число заражений будет превышать пиковые показатели июля, пишет Business Insider.



Reuters

В воскресенье 18 октября директор Центра по научным исследованиям и политике в области инфекционных болезней при Университете Миннесоты Майкл Остерхолм предупредил, что следующие три месяца могут стать «самыми мрачными за всю пандемию», пишет Business Insider.

Как отметил эксперт в интервью каналу NBC, несмотря на то что вакцина уже «на горизонте», если рассматривать «реальные временные рамки», то «следующие 6—12 недель станут самыми мрачными за всю пандемию». По мнению Остерхолма, вакцина может стать «действительно доступной» не ранее третьего квартала следующего года.

«И даже при всём этом половина населения США на данный момент настроена скептически по отношению к потенциальной вакцинации. Сейчас мы столкнулись с большой проблемой в плане передачи информации общественности. Понимаете, люди не знают, чему верить», — заявил специалист.

По словам Остерхолма, во многом проблема заключается именно в отсутствии «ведущего» голоса, который объяснил бы американцам, как разворачивается пандемия. Вместо этого сегодня слышен целый хор голосов, которые на разные лады трактуют ситуацию и дают ей свои оценки.

Как напоминает Business Insider, Майкл Остерхолм — один из целого ряда эпидемиологов, которые уже на протяжении нескольких месяцев говорят об ухудшении ситуации с COVID-19 в осенне-зимний период.

— Meet the Press (@MeetThePress) October 18, 2020

Чак Тодд, ведущий NBC: «Вы всегда предельно честны и прямолинейны с нашими зрителями. И именно поэтому мы считаем вас прекрасным экспертом, особенно сейчас, когда правительство отказывается отпускать учёных на воскресные передачи».

«В пятницу у нас было зарегистрировано 70 тысяч заражений — это сравнимо с самыми высокими показателями во время пика пандемии в июле. Но мы перевалим и за эти цифры. В период между настоящим временем и праздниками мы увидим куда более серьёзные цифры, даже больше чем 67—75 тысяч случаев», — прогнозирует Остерхолм.

Эксперт считает, что в столь непростой для страны период американцам особенно нужно чувствовать силу своих лидеров — в форме «хорошей истории», а не просто научных фактов. Остерхолм уверен, что сейчас, чтобы объединить народ, власти должны предпринимать подход в духе неформальных радиообращений Франклина Рузвельта к соотечественникам с 1933-го по 1944 год, получивших название «Беседы у камина». Однако действующие власти ничего подобного не делают.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в воскресенье 18 октября в США было зафиксировано 8,1 миллионов заражений и 219 тыс. смертей от коронавируса.