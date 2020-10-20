«Не делайте Калифорнию из моей Аризоны» — республиканцы пытаются спасти запад США от нашествия демократов из Золотого штата

20.10.2020, 21:05, Новости дня

Массовый исход жителей Калифорнии в другие штаты из-за дороговизны жилья в Золотом штате изменил расклад политических сил в традиционно республиканских регионах, пишет le Monde. Как поясняет издание, благодаря прибытию переселенцев из Кремниевой долины, а также пенсионеров и иммигрантов, отстаивающих чуждые для консервативных американцев ценности, в Аризоне, Неваде и Техасе кандидаты от Демократической партии набирают на выборах всё больше голосов.



Reuters

Don’t California my Arizona («Не делайте Калифорнию из моей Аризоны». — ИноТВ), — гласит плакат одного из сторонников Дональда Трампа, обвиняющих новоприбывших в штат калифорнийцев в атаке на свой образ жизни и желании превратить их штат в «социалистическую гавань». Как передаёт Le Monde, этот лозунг также актуален для многих соседних и конкурирующих с Калифорнией штатов: Невады, Техаса или Орегона.

У всех этих лозунгов один посыл: если на западе Америки демократы набирают силу, виноваты в этом калифорнийцы, замечает газета. «Они поселяются у нас со своим хламом», — цитирует издание Сабрину Робиду, 60-летнюю жительницу Феникса, встреченную в толпе из нескольких сотен людей, сожалевших об отмене визита Дональда Трампа в их штат из-за COVID-19 и госпитализации.

Однако уже 18—19 октября Дональд Трамп вернулся на Запад. На этот раз не для того, чтобы попытаться «соблазнить» латиноамериканцев, а чтобы попытаться «спасти» традиционно республиканские регионы, которым в обычной ситуации не требуется повторного визита кандидата за две недели до выборов.

«Можно подумать, что Калифорния, излюбленная мишень Дональда Трампа, мстит», — отмечает Le Monde. Некоторые из исторических бастионов республиканского индивидуализма «прогибаются» под наплывом миллениалов из Лос-Анджелеса или Кремниевой долины, а также пенсионеров или иммигрантов, которые больше не могут позволить себе жильё в Золотом штате.

По словам газеты, не все их них «прогрессисты, явившиеся с миссией нести благую весть о налоге на благосостояние, проповедуемом демократом Берни Сандерсом», однако они меняют соотношение сил в своих новых местах жительства.

Их «ценности» — это защита окружающей среды, мультикультурализм, медицинское страхование для всех, однако республиканцы из соседних штатов видят в них также «язвы», которые не желают переносить на свою территорию: высокие налоги, ограничения в отношении загрязнения окружающей среды, бездомные на улицах и аборты, финансируемые налогоплательщиками. «В Калифорнии несовершеннолетним не требуется согласия родителей. В Аризоне — половое воспитание не является обязательным предметом в школе. Что у нас общего с соседями?» — задаётся вопросом консервативный Центр аризонской политики, защищающий «фундаментальные ценности» жизни, брака и религиозной свободы.

Как передаёт издание, с 2007 года Калифорнию покинуло около 7 миллионов человек. Статистика, опубликованная в конце декабря 2019-го, стала потрясением: в период с июля 2018-го по 2019 год прирост населения составил 0,35% — это вдвое меньше показателя прошлого года, который был рекордно низким с 1900 года. И это до пандемии, бросившей тысячи сотрудников технологических компаний на путь удалённой работы и расширившей тем самым «радиус политического действия» цифровой диаспоры.

По словам Le Monde, самым популярным направлением среди отъезжающих становится Техас — заклятый враг и главный конкурент в соревновании экономических моделей: штат, где отсутствие подоходного налога прописано в конституции. Второй по популярности штат — Аризона, за ним идут Вашингтон, Невада, Орегон и Колорадо.

О социологических изменениях свидетельствуют и результаты выборов. В штате Невада, где с 2008 года поселилось около 500 тыс. калифорнийцев, — уроженцев Золотого штата там отныне больше, чем коренных жителей, — демократ занял пост губернатора, а в 2018 году — место сенатора. Сейчас демократы опережают республиканцев на 70 тыс. зарегистрированных избирателей. В округе Уошо этого штата в 2017 году разместилась Гигафабрика Tesla, за которой последовало открытие там же филиалов Apple и Amazon. В 2016 году округ отдал 3400 голосов Хиллари Клинтон, что позволило ей победить в штате.

Колорадо, считавшийся в 1980-х годах одним из излюбленных мест исхода калифорнийских республиканцев, которые больше не считали свой штат достаточно «белым», теперь прочно занял демократические позиции, благодаря размещению там офисов Google, Amazon и прочих.

Аризона, ранее известная своим антииммигрантским ополчением и пенсионерами, приезжавшими погреться зимой, в период с 2001-го по 2014-й приняла у себя 250 тыс. калифорнийцев. Торговая палата, развернувшая кампанию по привлечению перебежчиков со слоганом «Цена на бензин в Калифорнии круче, чем холмы Сан-Франциско», вероятно, кусает себе локти, отмечает издание. В 2018 году «бунтарка» Кирстен Синема стала первым демократом, получившим место сенатора в этом штате с 1988 года с перевесом в 56 тыс. голосов.

Даже Техас уже не такой монолитный, подчёркивает издание. «Великое столкновение моделей» — социал-демократической в Калифорнии и модели низких налогов и минимальных соцуслуг в Техасе уже не то, чем было раньше. В то время как бывший рай нефтяных компаний становится всё менее «красным», Калифорния под тяжестью пожаров, неравенства и пандемии вынуждена пересматривать свои «социалистические» убеждения, пишет Le Monde.