Немецкий историк – пандемия коронавируса предвещает конец эпохи глобализации

20.10.2020, 21:05, Новости дня

Велика вероятность, что 2020 год станет переломным моментом, который войдёт в историю как рубеж, отмечающий смену эпох, считает руководитель Института современной истории Мюнхен-Берлин Андреас Виршинг. По мнению выдающегося немецкого историка, уже сейчас наблюдаются признаки того, что пандемия коронавируса может положить конец эпохе глобализации, пишет Die Welt.



Reuters

Пандемия коронавируса ошеломляющим образом практически свела мобильность передвижений по всему миру к нулю, пишет немецкая газета Die Welt. По мнению известного историка Андреаса Виршинга, это не пройдёт без последствий.

В пандемии коронавируса Андреас Виршинг видит возможный конец эпохи. «Многое свидетельствует о том, что 2020 год войдёт в историю как рубеж смены эпох, — считает руководитель Института современной истории Мюнхен-Берлин. — Хотя мы пока ещё не знаем этого со всей определённостью, есть признаки этого, в особенности в том, что касается глобализации».

Виршинг, который также является заведующим кафедрой новейшей истории в Мюнхенском университете, придерживается мнения, что существующая на протяжении последних 50 лет эпоха интернационализации и глобализации претерпит значительные изменения, если вообще не завершится.

«Международная мобильность — важный признак глобализма — уже на протяжении полугода практически сошла к нулю, что просто ошеломляет, — подчёркивает Виршинг. — Международное разделение рабочего процесса, которое сильно подтолкнуло глобализацию, будет проверяться на прочность. Пандемия обнаружила зависимость Европы и Запада от производимых в Азии товаров, таких как маски или медикаменты. Это также не останется без последствий».

Значение национальных государств, которое некоторым в эпоху глобализации уже казалось не столь существенным, снова повысится. По словам немецкого историка, национальные государства и подчинённые им власти и институты оказались единственными игроками в сфере политики и административного управления, способными действовать в условиях коронавирусного кризиса и принимать решения вплоть до закрытия границ.

Напротив, международные организации и объединения, такие как ВОЗ или ЕС, оказались неспособны предпринять действенные меры, отмечает Die Welt. Эпоха глобализации с её повсеместным стиранием границ и набирающим обороты свободным передвижением финансов, товаров и самих людей, сильно замедлилась.

По мнению Виршинга, пандемию коронавируса едва ли можно сравнивать с прежними переломными моментами. Во время последних крупных эпидемий гриппа в 1957 году и в 1968—1970 годах предпринимались далеко не столь существенные меры. «В этом смысле верно говорить о том, что сегодня перед нами стоит крупнейший вызов со времён Второй мировой войны, — уверен историк. — Однако нельзя забывать о том, что падение Стены и конец коммунизма по щелчку изменили жизненные условия для миллионов людей в Европе. Но это было политическое событие и совершенно другого плана».

Виршинг считает, что общественные настроения сейчас слишком оптимистичны и не соответствуют реальному положению дел. Экономические последствия пандемии будут чудовищными. Присутствует опасность продолжительного обвала спроса и большого числа банкротств и разорений. Также историк опасается «ещё более горьких политических решений, несмотря на всё поверхностное единство». Виршинг предсказывает, что «границы снова будут значить больше, и мы можем лишь надеяться, что свобода передвижения внутри Европы — одно из крупнейших достижений ЕС — не будет нарушена надолго».

Однако в то, что пандемия коренным образом изменит людей, историк не верит. Позицию, предполагающую, что коронавирусный кризис, возможно, несёт в себе что-то относительно хорошее и скрывает за собой новые шансы, Виршинг считает близорукой и циничной в отношении тех, кому приходится бороться за своё существование или здоровье.

С его точки зрения, пандемия, скорее, может стать катализатором для уже существующих тенденций. «Это может означать положительное развитие, например, для защиты климата, технологических инноваций или более критического обращения с массовым туризмом», — полагает историк. Однако кризис также может провоцировать социальное неравенство и национализм, предостерегает немецкая газета Die Welt.