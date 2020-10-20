Мнение: Звереют твари

20.10.2020, 20:55, Разное

Включил на полчаса некогда любимую радиостанцию “БизнесФМ”, недавно переименованную в КовидФМ; эффект сногсшибательный – прямо по Оруэллу – как будто на стене ожил репродуктор и начал свою нескончаемую “Пятиминутку ненависти”. Выпуски новостей там каждые 15 минут – и вот в каждом выпуске с садистским сладострастием там смакуют сообщения из московского транспорта, типа очевидцы сообщают, как группы даже не полицейских, а неких “сотрудников в штатском” заходят в вагоны метро и в салоны автобусов, где выхватывают из толпы “нарушителей”. С особым удовлетворением, едва ли не причмокивая от счастья, описывают, как захватили то одного, то другого пассажира, который был в маске, но БЕЗ ПЕРЧАТОК!!

И далее – как захваченные начинают скулить, просить “отпустить на первый раз” – но нет, ФИГА: у проклятых ковид-террористов, бесстыдно выставляющих напоказ свои голые мерзкие хари и/или обсиженные вирусом голые конечности, несгибаемые “контролеры” отбирают паспорт, переписывают паспортные данные, а потом выдают КВИТАНЦИЮ на оплату “штрафа”, издевательски присовокупляя, что они, конечно же, “могут обжаловать штраф в суде”.

Мельком подумал – а что будет, если не предъявлять штурмовикам паспорт, типа, “дома забыл”? Но сразу понял – тогда, конечно же, отволокут в обезъянник, типа “за нарушение паспортного режима” или “для выяснения личности”.

В регионах у нас явно преувеличенное представление о том, что все москвичи будто бы купаются в деньгах – однако на самом деле для большинства из нас (по крайней мере тех, кто пользуется общественным транспортом) потеря пяти тысяч весьма чувствительна. В связи с этим у меня возникает прямо-таки антропологический интерес: неужели теперь вся Москва в транспорте обрядится еще и в перчатки?

Транспортом, кстати, облавы не ограничиваются: на той же “радиостанции Ковид” сообщают также о прошедших облавах в торговых центрах (!) – на тот же предмет, “почему в публичном месте без перчаток”. Штрафы те же – 5 тысяч рублей.

И еще одна особенность постсоветского общества проявляется во всей красе: как обычно, основные “нарушители” – это люди среднего возраста. Молодежь, как я уже не раз отмечал, в России наиболее конформна и послушна.

А я не могу понять – чего все на этом фоне придираются к дню рождения Д.Пескова? Ну да, устроили милую семейную вечеринку человек на триста. Но ведь они все в семье переболели чудовищным коронавирусом – чего им бояться? Впрочем, не исключаю, что при входе они со всех гостей поголовно собрали по 5 тысяч типа “на входной билет”, а потом все оптом и сдали в кассу Собянина. Так что все гости были без масок на совершенно законных основаниях!